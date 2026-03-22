Los Premios Ortega y Gasset de Periodismo celebran la valentía, la ética y el oficio de Svetlana Alexiévich, Sergio Ramírez y Martin Baron

En un tiempo donde el periodismo atraviesa una encrucijada que determinará tanto su propia supervivencia como la de las libertades y las democracias, los Premios Ortega y Gasset de Periodismo celebran a tres referentes globales de “honestidad, valentía, ética y oficio”. Mediante una edición extraordinaria con motivo de los primeros 50 años de vida de EL PAÍS, que se cumplirán el próximo 4 de mayo, los galardones que otorga anualmente este periódico desde 1984 y son los más prestigiosos del periodismo en español honrarán las trayectorias de Svetlana Alexiévich, Sergio Ramírez y Martin Baron.

Será en Barcelona, durante una ceremonia en el Museu Maritim que tendrá lugar el mismo día en que este periódico nació hace medio siglo. El jurado de esta edición extraordinaria se reunió el pasado viernes para designar los galardonados y ha estado compuesto por el presidente del Grupo Prisa (editor de EL PAÍS), Joseph Oughourlian; la consejera delegada de Prisa Media, Pilar Gil; el director de EL PAÍS; Jan Martínez Ahrens; la defensora del lector del periódico, Soledad Alcaide; la representante del Comité de Redacción Cecilia Castelló; y el comisario del 50º aniversario de EL PAÍS, Javier Moreno. El periodista Pedro Zuazua ejerció como secretario sin voto.

El jurado de los premios Ortega y Gasset 2026, en la redacción de EL PAÍS el pasado viernes. De izquierda a derecha, Cecilia Castelló, Javier Moreno, Pilar Gil, Joseph Oughourlian, Jan Martínez Ahrens y Soledad Alcaide. MOEH ATITAR

Los integrantes del jurado han destacado sobre la Premio Nobel de Literatura y periodista bielorrusa Svetlana Alexiévich “su excelencia en la aplicación de un método de trabajo que es la historia oral, que con ella ha alcanzado las cotas más altas”. Y añaden: “Sus principales obras se basan en centenares de entrevistas enlazadas y estructuradas de tal manera que son capaces de ofrecer una realidad a la que muchas veces los medios no pueden llegar. Detrás de esa innovación hay una curiosidad que se inserta en una gran tradición intelectual del mundo soviético y post-soviético”.

El escritor, periodista y abogado nicaragüense Sergio Ramírez, vicepresidente de su país entre 1985 y 1990 y asiduo firmante de artículos en EL PAÍS desde hace más de tres decenios, es para el jurado de estos galardones “un referente moral”. Además, “como periodista y articulista se ha mostrado siempre profundamente comprometido con la integridad del ser humano”. Y sus artículos “han sido y son una brújula moral para millones de personas que anhelan la libertad en toda América Latina”.

Del estadounidense Martin Baron puede afirmarse que se trata de uno de los periodistas más influyentes de nuestro tiempo. Queda señalado por el jurado como “un gran director de periódicos —probablemente el mejor de una generación— que a lo largo de su carrera llevó a cabo un trabajo extraordinario”. Y para tener siempre fijado en el recuerdo, “la calidad y el impacto de su periodismo se tradujo en la histórica investigación de The Boston Globe sobre la pederastia en la iglesia o en el regreso a la primera línea del periodismo mundial del Washington Post bajo su mandato”. Su liderazgo en ambos diarios, unido al precedente en The Miami Herald, propició entre otros reconocimientos 18 premios Pulitzer. En su libro Collision of Power: Trump, Bezos and The Washington Post, Baron relató las postrimerías de su carrera y dejó una última lección del valor de la independencia al frente de los medios de comunicación.

La edición extraordinaria de los Premios Ortega y Gasset implicará que la siguiente permita presentar candidaturas por trabajos periodísticos tanto de 2025 como de 2026. De momento queda patente que los tres premiados este año representan “los valores de los galardones y con los que los periodistas de EL PAÍS han trabajado en estos 50 años”.