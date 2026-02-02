Javier Sillés, nombrado director adjunto de AS

Tras la incorporación como director de José Félix Díaz el pasado mes de noviembre y la alianza firmada con Claro Sports este mes de enero, el diario AS sigue avanzando en su proyecto de transformación digital y global con dos nombramientos: Javier Sillés —hasta ahora subdirector del diario a cargo de la web— ha sido nombrado director adjunto. Por su parte, y reportando a Sillés, Alfredo Matilla regresa a AS como redactor jefe.

Para José Félix Díaz, director editorial de AS, “Javier Sillés se ha convertido en una de las referencias del universo AS en los últimos años, tanto en el mundo digital como en papel. Es el reflejo de lo que es y representa la cantera de nuestro periódico”. Y “Alfredo Matilla regresa a su casa para seguir haciendo lo que sabe, que no es otra cosa que periodismo de calidad en todos los formatos posibles”.

Aloysio Araujo, director general de Deportes de PRISA Media, afirma que “es muy positivo y un orgullo, además, poder hacer la transformación del área de deportes con un equipo que conoce extraordinariamente bien la casa y siente sus colores. Vamos cumpliendo nuestra hoja de ruta, apostando por América y por el desarrollo de negocio de esta marca internacional sin perder nunca de vista nuestros valores básicos de credibilidad y calidad”.

En la primera línea de AS, ahora junto a Javier Sillés, continúan Tomás de Cos y Luis Nieto como directores adjuntos; Joaquín Maroto como adjunto al director y Lourdes Rebollo como subdirectora de vídeo.

El redactor jefe de AS Alfredo Matilla. Claudio Álvarez

Javier Sillés (Madrid) forma parte del equipo de AS desde 2011. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense en 2013, se incorporó al diario deportivo como redactor y ejerció sucesivamente las funciones de redactor, jefe de sección y redactor jefe, en las secciones de Real Madrid, AStv y Fútbol.

Alfredo Matilla (Alcázar de San Juan, Ciudad Real), regresa a la estructura de AS, donde ya trabajó 17 años. Licenciado por la Complutense en Periodismo y Máster en Psicología Deportiva, se incorporó en 2005 a la sección del Real Madrid del periódico, fue delegado en Cantabria (2008-2012) y jefe de sección en la página web, además de responsable de la información institucional (LaLiga, RFEF, sindicatos…), de 2012 a 2022. Después fue redactor jefe de Información en Relevo hasta 2025.