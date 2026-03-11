Aagesen anuncia que está investigando los expedientes de Forestalia tras el caso de corrupción dentro de su ministerio

Transición Ecológica recuerda que los plazos de ejecución del macroparque eólico del Maestrazgo están en suspenso como el resto de proyectos de la empresa que han sido recurridos judicialmente

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se ha pronunciado este miércoles sobre el caso de corrupción medioambiental que afecta a su ministerio y a la empresa de renovables Forestalia. Ha explicado que ha encargado dentro de su departamento un “análisis” para tratar de averiguar qué ha ocurrido y si los procedimientos que se han seguido han sido conformes a derecho.

En el centro de la trama destapada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil bajo las órdenes del el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Teruel, Juan José Cortés Hidalgo, está un ex alto funcionario de Transición Ecológica que se encargaba de ayudar en la tramitación de los expedientes de la empresa aragonesa Forestalia a cambio presuntamente de mordidas. Se trata de Eugenio Domínguez, que fue subdirector general de Evaluación Ambiental entre 2017 y junio de 2023, y luego unos meses más asesor del mismo ministerio.

Aagesen, durante un desayuno informativo de Europa Press en Madrid, ha querido recalcar que no se trata de un “alto cargo” sino de un “alto funcionario” que lleva más de dos años fuera del ministerio. Este caso afecta al mayor proyecto eólico del país, el denominado Clúster del Maestrazgo. La Fiscalía de Medio Ambiente, tras un informe de la UCOMA en el que se advertía de que este proyecto, si finalmente se construye —tiene ya todos los permisos y estaba a la espera de que comenzaran las obras— podría causar daños irreparables al medio ambiente. Será el juez instructor el que, tras escuchar a todas las partes implicadas, decida ahora si lo paraliza cautelarmente.

Plazos suspendidos

Preguntada por este asunto, Aagesen no ha comentado nada concreto sobre ese macroparque del Maestrazgo. Pero sí ha explicado que “gran parte” de los proyectos están “bajo recurso”, con lo que “hay una suspensión”.

Los proyectos de renovables se rigen por un sistema de plazo, para que no se eternicen o limitar la especulación con los permisos. Cuando un parque eólico o solar logra una autorización tiene unos meses concretos para conseguir el siguiente. Pero la normativa establece que, cuando un proyecto es recurrido por la vía administrativa, esos plazos se suspenden para proteger al promotor y que no le caduquen los permisos. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explican que en esa situación está, por ejemplo, el Clúster del Maestrazgo. Pero sostienen que esa suspensión de los plazos es independiente y anterior al caso de corrupción destapado hace una semana con la detención de seis personas, entre las que está Domínguez y el propietario de Forestalia, Fernando Samper.

Esa suspensión de los plazos es independiente de la paralización cautelar que tendrá que adoptar o no el juez de Teruel encargado del caso. En principio, estaba previsto que lo decidiera el viernes. Pero ha optado tomarse algo más de tiempo para que las partes implicadas puedan fundamentar bien sus razonamientos. El permiso ambiental del proyecto del Maestrazgo fue tramitado por Forestalia pero el proyecto ha sido adquirido por el fondeo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), que es el que se encargará de su construcción.