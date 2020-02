Conciertos en Madrid del 24 de febrero al 1 de marzo: Pequeños grandes tipos raros

Turno para la gente insólita y extravagante, en el mejor sentido: brillante y nada convencional. Si aún no conoce a Ramírez, Garrie, los alemanes Meute o (Sandy) Alex G (sí, con un primer nombre entre paréntesis), regálese estos descubrimientos.

Lunes 24

Concierto del músico de jazz, Kenny Garrett Quintet en la Sala Jamboree de Barcelona en 2016.

No siempre la oferta jazzística en la ciudad resulta abrumadora, así que la visita del saxofonista Kenny Garrett (Clamores, 25 euros), vástago artístico de Miles Davis y la orquesta de Duke Ellington, es motivo de alborozo. Después de tres décadas de trayectoria, un Grammy y un doctorado honorífico en Berklee, el de Detroit encabeza su propio quinteto para un último álbum, Do your dance!, travieso, ecléctico y tarareable. En el Café Central, por su parte, el Trío Flamenco (18 euros) es la apuesta para los tres primeros días de la semana.

Martes 25

Repite Garrett en la Clamores, pero poco más. Aproveche en casa para irse familiarizando con el nuevo álbum de Pat Metheny, otro de los mentores de Kenny. Llevaba el guitarrista seis años sin pisar un estudio, una demora insólita en él, pero From this place suena ya a uno de los grandísimos acontecimientos para 2020.

Miércoles 26

Imagen promocional del cantautor británico Nick Garrie, en 2013.

La historia del británico Nick Garrie es casi novelesca. En 1970, con apenas 20 años, grabó un disco fabuloso de folk psicodélico, The nightmare of J.B. Stanislas, que debió haberle convertido en objeto de veneración. Pero la edición coincidió con el suicidio del propietario de su discográfica y aquel trabajo apenas salió del almacén. De hecho, su autor se recicló al frente de un hotel para esquiadores en los Alpes suizos, aunque en los ochenta también grabó alguna cosa con el pseudónimo de Nick Hamilton. Desde que algún estudioso de la psicodelia redescubrió The nightmare…, el de Yorkshire es un cantautor objeto de culto. Conózcanle en el Café Berlín (13 euros) antes de que a alguien se le ocurra dedicarle un documental en la línea de Searching for Sugar Man. Y si lo suyo es el heavy, le encantará saber que los polacos Riverside regresan a la ciudad (Mon Live, 29 euros), sobreponiéndose a la muerte de su guitarrista, Piotr Grudzinski, el principal compositor.

Jueves 27

Imagen promocional del grupo Pony Bravo, en 2011.

Primera de las dos noches en Fun House (13 euros) del singularísimo Tito Ramírez, un granadino afincado en Madrid, escondido siempre tras una máscara o gafas oscuras, que acaba de recibir por The kink of mambo el premio de la revista Enlace funk al mejor álbum del año. En ese contexto, su fusión de ritmos latinos, garaje y rhythm ‘n’ blues (a él le gusta hablar de “una mezcla de James Brown y Pérez Prado”) es dinamita pura. Todas las peculiaridades del mundo también para Meute, 11 hombretones alemanes que inauguran gira española en La Riviera (25 euros) conjugando su original formación como banda de metales… con el tecno y la electrónica. ¿Más heterodoxia? La de Pony Bravo (But, 16 euros), sevillanos asilvestrados y diletantes que estrenan su cuarto disco, el siempre incisivo Gurú. O el pop de prístinas armonías vocales del trío madrileño Fario, radiante en el estreno de su segundo álbum, Tres peces (El Sol, 8 euros).

Viernes 28

El músico Eliades Ochoa. FORKA LEJARCEGI

Desde Parla, el cuarteto La La Love You (Ocho y Medio, 12 euros) se ha convertido en un fenómeno viral imparable desde el día en que a Amaia (OT) se le ocurrió decir en La Resistencia, el programa de David Broncano, que eran su grupo favorito. Pop afable, radiante y ramoniano, con un cantante también de alguna manera televisivo: trabaja como guionista en Salvados. Pero para artista laberíntico y fascinante, hasta en su firma, contamos con (Sandy) Alex G (El Sol, 18 euros), enrevesada denominación artística para Alexander Giannascoli. Folk raruno desde Filadelfia, con melodías inimaginables, digresiones alucinógenas y un álbum muy reciente y fascinante, House of sugar. Para celebrar el viernes con un poco de euforia indie, la mejor baza la aporta el cuarteto dublinés Inhaler (Shoko, 18,7 euros). Y si buscamos sonidos más acústicos, nos quedan el gran patriarca cubano Elíades Ochoa (Galileo Galilei, doble sesión, 22 euros); la cantautora Marta Tchai, que ahora se reinventa como Berlín Texas (Costello, 9 euros) o el triple menú de Za!, Seward y Los Sara Fontán en Conde Duque (12 euros). Por último, el cuarteto madrileño de rock instrumental Toundra (Teatros del Canal, 10 euros) estrena su banda sonora para el clásico del cine mudo El gabinete del doctor Caligari, primera cita del trigésimo Festival Internacional de Arte Sacro (FIAS), cada vez más amplio y estimulante en su concepción de la espiritualidad.

Sábado 29

El adjetivo “legendario” se les queda corto a Jethro Tull (Palacio Municipal de Congresos) tras medio siglo largo de servicios a la causa del rock progresivo. Su líder, el cantante y flautista Ian Anderson, lleva tiempo con las facultades vocales muy mermadas, pero su magisterio parece incuestionable. En el FIAS, turno para el maravilloso trovador escocés James Yorkston (Canal, 10 euros) y su más conmovedor trabajo solista, The route to the harmonium. El americana de US Rails (Café Berlín, 17 euros); el nuevo elepé, Regresiones, del cuarteto madrileño de dream pop Berlina (Costello, 8 euros) o el jazz del joven Iván Sanjuán Cuarteto (Tempo, 8 euros), un batería extremeño que no está pasando inadvertido en los clubes, completan la oferta.

Domingo 1

Imagen promocional de Lady Lamb de 2015.

Sergio Dalma ya es bastante más que aquel tierno baladista romántico de Bailar pegados. Lo demuestra su debut en el Teatro Real, celebración de su 30 aniversario, con entradas agotadas. Por eso, contemplemos la opción de la deliciosa Lady Lamb (Siroco, 15 euros), cantautora de aire confidencial desde el estado de Maine; o Algiers (Café Berlín, 22 euros), postpunk desde Atlanta y autores de uno de los álbumes, There is no year, de los que más se está hablando en este 2020. Y si le queda cuerpo para el rap, Ghostemane en La Riviera (28 euros).

