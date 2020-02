Conciertos en Madrid del 10 al 16 de febrero: ¿qué fue de los Jonas Brothers?

¿Ídolos de jovencitas reconvertidos en poderosos magos del pop bailable? Habrá que esperar hasta el domingo para salir de dudas. Mientras tanto, una agenda abrumadora.

Lunes 10

Micah P. Hinson. Eduardo Wikicommons

Micah P. Hinson es un tipo pintoresco, irregular e impredecible, con lo que la genialidad y las incertidumbres suelen alternarse cuando se sube a un escenario. Más aún si llega en formato solista, como esta vez en la Sala But (19 euros), una cita recomendable porque ninguno de sus conciertos se parece entre sí, aunque nada nos asegura, a cambio, que no le toque uno de sus días dispersos. Baste decir que su más reciente álbum lleva el kilométrico título de When I shoot of you with arrows, I will shoot to destroy you para comprender que no estamos ante un cantautor convencional. Mucho más sujeto a la norma, pese a su sobrenombre artístico, es Francisco Javier Labandón, alias El Arrebato: flamenquito afable en el Nuevo Teatro Alcalá (30 euros), esta vez con invitados tan reconocibles como Miguel Poveda, Rosana o Abraham Mateo. Y en el Nuevo Apolo, recordamos la figura añorada de George Michael con Fastlove, una banda de tributo (a partir de 23 euros).

Martes 11

Devendra Banhart, texano criado entre Caracas y Los Ángeles, no solo es uno de los compositores más eclécticos, sensibles y luminosos que ha dado la canción en el siglo XXI, sino que en el cara a cara con el público suele crecerse: ofrece encanto, capacidad de seducción y momentos de belleza abrumadora. Tras su excepcional paso por las Noches del Botánico de 2017, apetece el reencuentro de hoy en La Riviera (33 euros), comienzo de la gira española, con el no menos maravilloso Vetiver como telonero. Banhart trae bajo el brazo Ma, su trabajo más escueto e introspectivo, un homenaje a las personas más queridas cuando las vamos perdiendo por el camino. Las perspectivas, ya lo ven, son elevadas. Y tanto hoy como mañana llega el reencuentro con nuestros viejos amigos Serrat y Sabina en el WiZink, que dilucidan sus dos últimos conciertos madrileños de la gira No hay dos sin tres después de las dos noches que nos entregaron en enero. Prepárense para dos docenas largas de clasicazos y casi tres horas de espectáculo. Es obvio que están lejos de sus mejores tiempos, pero conforman una parte nuclear de nuestro patrimonio nacional.

Miércoles 12

Erik Truffaz. Richard Moch Wikicommons

Lo mejor, de lejos, la doble visita del jazzista Erik Truffaz (20.30 y 22.30 en Clamores, 23 euros), trompetista francés, integrante de la escudería discográfica Blue Note y geniecillo de las corrientes contemporáneas que no le hacen ascos a integrar elementos de electrónica o hip hop. Ah, el jueves repite.

Jueves 13

Arnau Griso, la intersección dual de los barceloneses Arnau Blanch y Eric Griso, han conseguido en muy poco tiempo colarse en la aristocracia artística milenial, tanto como que llegue ahora su estreno en el WiZink Center (25 euros). Si buscamos una simbología gráfica para el concepto del buenrollismo, Google debería devolvernos una imagen de la pareja, meteórica a la hora de suscitar sonrisas con su disco Revolución bananera. Más intensos son los valencianos Santero y Los Muchachos (Joy Eslava, 13,5 euros), más si esta vez se nos presentan con la alineación eléctrica. Su segundo álbum, Rioflorido, entre la canción de autor, el country-rock y el ejemplo de La MODA, figura entre lo mejor que le aconteció a la música de acá de 2019. El atormentado Leo Mateos, hasta ahora artífice de los excelentes (y algo invisibles NudoZurdo) emprende camino en nombre propio en El Sol (15 euros). Bywater Call, soul con un pellizco de blues, pintan muy bien en el Café Berlín (14,3 euros). Como Edith Salazar, que se escolta con el trío de Joshua Edelman para cuatro noches consecutivas en el Café Central. Los jovencísimos Nebraska, nueva gran apuesta del sello Subterfuge, asoman por el Ocho y Medio (13€); un nombre tan necesario memorizar como el de Side Chick (Siroco, 10 euros), trío de punk, glam y garaje (ahí es nada) integrado por una cantautora yanqui, un batería venezolano y una joven productora y compositora barcelonesa (ahí es nada, de nuevo).

Viernes 14

La intersección entre Miss Caffeína y Varry Brava da sus primeros pasos con el estreno absoluto en Ifema (29,5 euros) de su proyecto conjunto, Dancetería. También se ha ido afianzando el pop afable de Tu Otra Bonita, tanto como para ofrecer dos noches consecutivas en la Joy Eslava (15 euros). No descarten a Digitalism (But, 24 euros) o Lafawndah (Conde Duque), parisina de origen iraní y egipcio a la que ya comparan con FKA Twigs, pero miren con sus mejores ojos a Delasierra (Café Berlín, 12 euros), un quinteto de la sierra norte madrileña que en ocasiones se equipara con el mejor bluegrass norteamericano.

Sábado 15

El musico y cantante Coque Malla durante la entrevista, en Madrid. Jaime Villanueva

Día grande con Coque Malla en el WiZink (33 euros), más aún si le telonea Fon Román. La gran pregunta, comprobar si los directos de su reciente ¿Revolución? mantienen el estado de gracia escénico de la gira anterior, El último hombre en la Tierra, el disco que le consagró como gigante de nuestro ecosistema pop. El jazz-funk de Resolution 88 (Clamores, 15 euros); el rock con raíces de William The Conqueror (El Intruso, 12 euros), jóvenes protegidos de Ethan Johns, o Cápsula (Gruta 77, 9 euros), fiero duro roquero a las puertas de una gira con diez fechas por Japón, Hong Kong y Corea.

Domingo 16

Imagen de la portada del disco 'Raíces y alas', de Carmen Linares.

El morbo, la curiosidad y la incógnita: regresan Jonas Brothers (WiZink, 57 euros), en teoría después de un gran estirón y reconvertidos en gran sensación del pop estadounidense adulto. Lo que admite pocas dudas es el absoluto magisterio flamenco de doña Carmen Linares, que ofrece su celebración de 40 aniversario en el Teatro de la Zarzuela. Normal que se hayan agotado las localidades. Si prefiere algo singularísimo, casi marciano: el palentino Alberto Acinas, pintor y folkie moderno, en la taberna La Aguja de Lavapiés. Tan pintoresco que hasta Micah P Hinson parece convencional.

