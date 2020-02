Cuando Banderas apareció en la platea del Tívoli, todas las miradas seguían sus pasos mientras el célebre actor, elegante, sereno y sonriente, saludaba a amigos y colegas. Mercedes Sampietro, Manel Fuentes y Carlos Latre fueron de los primeros en darle un abrazo hasta que pudo sentarse en su butaca, dispuesto a ver un espectáculo en el que ha puesto y dejado huella con su entrega como actor y codirector.

Tras el sensacional número final, que entusiasmó al público, la velada tuvo como epílogo sus emocionadas palabras. “Amo Barcelona desde mis inicios, porque para mí era la vanguardia teatral, con el espíritu innovador de Els Joglars, Dagoll Dagom y el Teatre Lliure”.

No actuó —tan solo esbozó un paso de baile— pero trasmitió en su esperada intervención amor y pasión por la entrega de tantos profesionales del mundo del espectáculo que permanecen a la sombra de los divos. “Estoy orgulloso de esta compañía y me siento felíz. Es curioso, ahora que veo el espectáculo sin actuar, siento que sigo formando parte de él porque me veo reflejado en la ilusión y el esfuerzo de ese conjunto de bailarines”, declaró el actor recordando sus duros inicios. “Por eso escogimos este musical para poner en marcha el Soho en Málaga porque hizo historia en Broadway al poner el foco en las emociones y vivencias del coro, de la gente que sostiene los espectáculos desde el fondo de la escena”.

También habló de Barcelona y Málaga, de esa “conexión” entre tantos artistas que une a los dos ciudades. “Picasso, Núria Espert, que ahora mismo está actuando en el Soho con Lorca, otro gran artista que amó Barcelona”, dijo entre aplausos. En la platea no faltaron representantes del mundo teatral, musical y televisivo, pero fue significativa la ausencia de políticos, sin representación institucional de Generalitat y Ayuntamiento.