El Govern, sobre el caso de la niña trans que no puede competir: “Lo solucionaremos”

El caso de la niña trans que no puede competir en natación con una licencia femenina está un poco más cerca de resolverse. El Govern y la Federación Catalana de Natación (FCN) se citaron ayer para la semana que viene para abordar el tema particular de Ona —nombre ficticio—, la menor de 8 años que no puede validar su licencia competitiva porque su documentación no registra su tránsito, aunque sí su cambio de nombre.

Fuentes del Departamento de Asuntos Sociales se mostraron ayer optimistas: “Encontraremos una solución. Ya existe un antecedente similar en deportes de las artes marciales, y se resolvió. El Govern, la federación de natación y las entidades implicadas tenemos la voluntad para que Ona pueda competir en natación femenina. Todos queremos lo mismo”. El Departamento, además, pretende actualizar la situación reglamentaria de las federaciones para garantizar los derechos de personas LGTBI: “Este caso debe abrir el camino para otros casos que ya existen o puedan llegar”.

Chrysallia, la asociación de Familias con Menores Trans, reclama formar parte de este protocolo común. “Queremos aportar nuestra experiencia en estos casos”, apunta Ana Valenzuela, vicepresidenta de la entidad. “Agradecemos poder desencallar el caso de Ona, pero nos hubiera gustado que se hubiera conseguido antes. Habíamos hablado infinidad de veces sobre ello. La niña se hubiera ahorrado toda esta espera”, añade Valenzuela.

Ona entró a formar parte de un club de natación tras la propuesta de una monitora que detectó su talento. Pero la federación no expedió su licencia femenina por la falta de la documentación actualizada. Su familia quiso proteger a la menor de pasar un proceso incómodo para modificar el registro civil, y la niña lleva meses sin competir. “Celebramos la intervención de la administración para resolver el caso. Todos queremos encontrar una solución”, aplaude la federación.