Cintas aéreas rusas y el monociclo más alto del mundo conquistan Girona

El número de cintas aéreas del dúo ruso Closing eyes y el joven estadounidense Wesley Williams, en el monociclo más alto del mundo, situado a 8,87 metros, han sido los ganadores de los premios Elefante de Oro en la IX edición del Festival Internacional del Circo de Girona. Un total de 33.864 personas han pasado por la gran carpa situada en el camp de Mart de la Devesa de la capital gerundense en una edición que ha conmemorado el 50º aniversario de la llegada del circo ruso a Cataluña.

El director del festival y presidente de la Circus Arts Foundation, organizadora del evento, Genís Matabosch, se ha mostrado satisfecho de que "esta propuesta cultural y artística en su tercer año en Girona se haya consolidado y los gerundenses y la gente de los alrededores, sientan suyo este festival".

Entre el 13 y el 18 de febrero 84 artistas de 12 países han ofrecido 24 atracciones —diez de ellas procedentes de Rusia— inéditas en Europa occidental a un público entregado y cada vez más heterogéneo. Además, según Matabosch, también ha crecido el interés en esta segunda edición por Circus World Market, la única feria sectorial de circo que existe en el mundo y que ha contado con casetas de nueve países.

Este gran evento circense se ha clausurado este martes con la entrega de galardones. Veinticuatro de las mejores atracciones existentes en la actualidad han competido en dos programas paralelos, los espectáculos Azul y Rojo. Las mejores de ellas, después de ser valoradas por un jurado internacional, compitieron en la Gala de Oro. Las catorce seleccionadas que llegaron a la final son: Closing eyes led by E. Zapashnaya (Rusia), Wesley Williams (EEUU), Andrey Lyamin (Rusia), Jump'n'Roll (Rusia), Anhui Acrobatic Troupe (China), Troupe Sherbakov (Rusia), Troupe Volozhanin (Rusia), Deserve to Fly (Rusia), Duo Dádiva (Cuba), Yinchuan Acrobatic Troupe (China), Red Sails by Duo Mikhailova (Rusia), Argendance Girls (Argentina) y los payasos rusos Andrei Popylovsky y Oksana Awkward.

Closing eyes led by E. Zapashnaya, con sus cintas aéreas y el joven Wesley Williams, de 22 años, que como previa al inicio del festival consiguió —en presencia de su madre y de su tía—, el Record Guiness haciendo un trayecto de 8,5 metros en el monociclo a mayor altura del mundo (de 8,87 metros), recogieron los trofeos oficiales del Festival, los Elefantes de Oro.

El dúo ruso formado por Ekaterina y Konstantin es además el protagonista del cartel de esta novena edición. Ella, influencer en la redes sociales, pertenece a una de las dinastías circenses más prestigiosas de Russia, la de los Zapashny. Tras tres años intentándolo, finalmente han actuado fuera de Rusia por primera vez y han contado en Girona una historia de amor con un número lleno de poética y plasticidad que casi hacía olvidar su peligrosidad.

Esta pareja cautivadora ha sido distinguida también con el Premio del Público y el de la Crítica se lo llevaron sus compatriotas Deserve to Fly con el numero del portor coreano —una disciplina nunca vista antes en el festival—.

Los Elefantes de Plata han recaído en el número de mástil aéreo de Andrey Lyamin, la plancha coreana de Jump'n'Roll, y los equilibrios de bancos chinos de la Anhui Acrobatic Troupe. Las Troupes Sherbakov de malabares en grupo, la Volozhanin de equilibrios en escalera y el portor coreano de Deserve to Fly, todos números rusos, se han llevado los elefantes de Bronce.

La Circus Art Foundation ha empezado ya a preparar la X edición de este evento circense, el mayor de España y el segundo de Europa, que deberá "acabar de afianzar el festival en Girona", ha sostenido su director.