Resuelto el misterio de los pájaros muertos en Tarragona

Un vídeo captó como un vehículo atropellaba a los pájaros en Tarragona.

El centenar de estorninos que aparecieron muertos en las cercanías del polígono petroquímico de Tarragona fueron atropellados. Lo ha confirmado este miércoles el departamento de Agricultura de la Generalitat, al conocer que los datos de la necropsia realizada a una muestra de las aves avala que la causa de la mortalidad fue "un politraumatismo". El personal técnico del Centro de Fauna de Torreferrussa (Barcelona) se encargó de examinar los pájaros que fueron recogidos por los Agentes Rurales en la autovía que va de Tarragona a Salou y, según su dictamen, presentaban "afectación de órganos vitales como por ejemplo los pulmones, y hemorragias internas compatibles con un traumatismo por colisión".

Durante la tarde del domingo el teléfono de Emergencias recibió varias llamadas alertando del hallazgo de decenas de pájaros muertos cerca de la petroquímica de Tarragona. Aparecieron en las proximidades de la fábrica de la empresa IQOXE, que el pasado 14 de enero sufrió una violenta explosión, a raíz de la cual murieron tres personas y otras siete resultaron heridas. Los Agentes Rurales descartaron que la bandada de estorninos hubiera topado con una nube tóxica. "La observación sobre el terreno descartó que hubiera más fauna afectada y no se visualizaban ni columnas de humo ni olores que pudieran indicar un episodio de contaminación", razona el departamento de Agricultura. Protección Civil también negó tener constancia de ninguna fuga contaminante en la zona. Sin embargo, no se daba ninguna explicación oficial que aclarara los motivos de la muerte de las aves. Se recogieron seis ejemplares muertos que fueron trasladados al Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de Torreferrussa para proceder a su necropsia y, mientras no se conocían los resultados, los Agentes Rurales apuntaron que las causas podían ser un atropello o una electrocución masiva. Este martes por la tarde, un portavoz de Endesa negó la posibilidad de la descarga eléctrica, alegando que la línea eléctrica más cercana se encuentra a medio centenar de metros del lugar donde yacían los pájaros. También el martes, un vídeo grabado por las cámaras de seguridad del polígono químico, y al que tuvo acceso El País, reforzó la tesis del atropello.

Los Agentes Rurales han informado de un precedente que se remonta a dieciocho años atrás. El 29 de enero del año 2002 se movilizaron por la aparición de aproximadamente de 100 estorninos muertos en el mismo lugar de la carretera que une Salou y Tarragona. En aquella ocasión, la causa del accidente había sido la electrocución de los pájaros con la línea de media tensión que atravesaba la carretera.