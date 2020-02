La Mesa del Parlament aprueba subir un 1,1% el sueldo de los diputados

La Mesa del Parlament de Cataluña ha aprobado este mediodía el presupuesto de la institución que contempla aumentar un 1,1% el salario de los diputados. Los comunes han sido los únicos que han votado en contra del incremento al sostener que los parlamentarios no han sufrido ninguna pérdida de poder adquisitivo y que no necesitaban el aumento. Junts per Catalunya, Esquerra, PSC y Ciudadanos, los grupos que componen la Mesa, han votado a favor mientras que los tres que configuran la Mesa ampliada -no son miembros natos pero en esta ocasión tienen voz y voto- se han desmarcado. El PP y la CUP se han abstenido y los comunes han votado en contra. Con la votación de hoy se corrige la votación del Pleno del 27 de enero que rechazó el Presupuesto por desacuerdos varios entre los grupos.

El presupuesto se eleva a 62,9 millones de euros e incluye un incremento de 140.000 euros respecto al del ejercicio de 2019. En principio, se aprobará en el Pleno de dentro de dos semanas. Los grupos independentistas han pactado que 50.000 euros de esa partida pasarán al capítulo de celebraciones y 90.000 se destinarán a salarios. Por ello, la subida salarial de los diputados ha sido del 1,1% y no del 1,7% como habían barajado inicialmente. La Mesa del Congreso aprobó el pasado día 4 elevar el salario de los diputados el 2%, el mismo porcentaje que a los funcionarios.

El Pleno del Parlament rechazó el pasado 27 de enero aprobar los presupuestos de la institución con un insólito resultado: cero votos a favor. Junts per Catalunya no votó ese día como medida de protesta porque fue la jornada en que la Mesa acordó que el president Torra no podía votar y ERC se abstuvo. El malestar de los republicanos obedecía a que deseaban aumentar la partida para los actos institucionales para destinarlos a celebrar el 40 aniversario del Parlament y la organización en Barcelona de la francofonía, que en principio se hará en otoño. Junts per Catalunya rechazó la doble propuesta.

Los dos socios han alcanzado al final el consenso y han pactado que esos 50.000 euros se destinen a ese cónclave. Sin embargo, esa asamblea no figurará con ese grado de detalle en los presupuestos. Ciudadanos ha aclarado que en la primera Mesa han votado en contra de la asamblea de la francofonía y en la segunda, en la ampliada, a favor de los presupuestos porque en la memoria "no consta por escrito ninguna partida dedicada a ello y se excluye la partida de autobombo que quería Torrent". La formación naranja ha advertido que no aceptará ninguna modificación de ese acuerdo.

Susanna Segovia, portavoz de Catalunya en Comú Podem los comunes, ha lamentado que el Govern se haya aliado con PSC y Cs para aprobar los presupuestos de la institución en lugar de hacerlo con los comunes, con quienes ha pactado las cuentas de la Generalitat. "Dijimos que votaríamos a favor si se congelaba el sueldo de los diputados", ha dicho culpando a Junts per Catalunya de la subida