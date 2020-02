ERC cree que “no hay excusas” para que la mesa de negociación no esté ya en marcha

"Dejemos de hablar de la mesa de negociación y hablemos en la mesa de negociación". Así ha sintetizado este lunes Marta Vilalta, la portavoz de Esquerra Republicana, la posición de su partido de cara a la dilatación de la convocatoria de este foro de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. La primera reunión de este órgano, pactado entre PSOE y ERC, está a la espera de que el presidente catalán, Quim Torra, convoque una segunda reunión con las entidades y los partidos secesionistas para cerrar cuál será la propuesta catalana. Este encuentro aún no tiene fecha, pero Vilalta ha considerado que "no hay excusas" para que el foro con el Gobierno no se ponga en marcha antes de que termine febrero, como propusieron Pedro Sánchez y Torra en su reunión en Barcelona.

ERC y Junts per Catalunya no se ponen de acuerdo sobre cómo abordar el foro entre Gobiernos. Vilalta ha evitado cargar directamente contra los neoconvergentes por ralentizar la puesta en marcha de la mesa y ha lanzado una crítica en genérico. "Aquellos que tienen la responsabilidad, que pongan la fecha”, ha dicho. En las filas de Esquerra sentó particularmente mal que Torra no mencionara la necesidad de un mediador en su intervención tras el encuentro con Sánchez pero después haya salido a insistir en lo imprescindible de esa figura.

Tras el anuncio de que la mesa se pondría en marcha en febrero, el president aseguró que antes convocaría a las otras formaciones secesionistas y a las entidades independentistas para elaborar una propuesta conjunta. En Esquerra no consta ninguna invitación. Una portavoz de la Generalitat ha explicado que el encuentro sí se realizará pero de manera "discreta".

Vilalta ha pedido, además, que deje de mezclar el contenido de la mesa de negociación política sobre Cataluña y el ámbito de la Comisión bilateral Estado-Generalitat, contemplada en el 'Estatut', donde se debate el traspaso de competencias o las mejoras en financiación autonómica. Pese a esa advertencia, sí ha supeditado la celebración de la bilateral a que primero se ponga en marcha la otra. "Fue un compromiso para facilitar la investidura. Además nos permitirá conocer si de verdad el Gobierno de Sánchez tiene verdadera voluntad de diálogo", ha dicho la portavoz.

Los republicanos y neoconvergentes ya toparon hace dos semanas por la convocatoria de la bilateral. Si bien le corresponde al consejero de Acción Exterior, Alfred Bosch, hacer la petición formal de la reunión, Torra le instó a celebrar dicho encuentro. Sánchez, en su visita a Barcelona, trajo una agenda con 44 puntos, muchos de los cuales invitaba a debatir en el seno de la Comisión Bilateral.