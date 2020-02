Colau rechaza rebajar tasas para compensar la suspensión del Mobile

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, reiteró ayer su apoyo a los sectores afectados por la suspensión del Mobile World Congress (MWC) pero rechazó rebajar impuestos: “No tenemos por qué replantearnos tasas que estaban muy bajas, ínfimas en comparación con otras ciudades, como la de terrazas, que es lógico que se actualicen”.

En una entrevista que publicó ayer La Vanguardia, Colau respondió a propuestas como la del presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, quien había pedido “complicidad institucional” a las administraciones para “aplazar el incremento de impuestos y de tasas hasta que se puedan recuperar de las pérdidas de la facturación prevista durante la última semana de febrero”. Entre los incrementos ya aprobados y que incidirán en sectores como el hotelero y la restauración —directamente afectados por la suspensión del MWC—, se encuentran la subida de la tasa de terrazas y de la tasa turística.

“Estos sectores están haciendo negocio en la ciudad y eso no está en peligro. Hay un impacto momentáneo que acompañaremos —asegura Colau— pero, y en esto quiero ser muy clara, no creo que haya que cuestionar las políticas de ciudad por algo puntual como es la anulación del Mobile”.

La alcaldesa de Barcelona señaló que la anulación del Mobile se debe, además de a la alarma creada por el coronavirus, a la “guerra comercial de carácter tecnológico entre Estados Unidos y China”. “No se ha suspendido (el MWC) por el coronavirus porque nosotros no tenemos coronavirus”, afirmó.

Por otra parte, UGT de Catalunya advirtió ayer de que la suspensión de la feria tecnológica puede ser utilizada “como excusa” por las compañías afectadas para despedir. En declaraciones a Europa Press, la secretaria de Política Sindical, Núria Gilgado, explicó que los montadores son los que más se pueden ver afectados. Y mostró su temor a que “las noticias tan tremendistas” que se daban sobre el impacto económico sirvan para ir preparando el terreno y, luego, justificar despidos en empresas que facturarán menos o no serán contratadas en el salón.

Gilgado apuntó que “no es real” la cifra que daba la GSMA, organizadora del MWC, sobre la creación de más de 14.000 empleos temporales con el salón de este año, y alertó de las condiciones precarias de estos puestos.