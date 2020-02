Isabel Díaz Ayuso anuncia 22 nuevos centros de salud y 14 fueron presentados hace años

Fue el de Navalcarnero. Se hizo la promesa de un nuevo centro y el Ayuntamiento, gobernado por el popular Baltasar Santos, cedió un solar para la construcción. En 2007, la población había pasado de 15.768 a 18.620 habitantes, y entonces Manuel Lamela, consejero de Sanidad en aquel momento, colocó la primera piedra junto a Santos. La única que hay hasta hoy. Para la campaña de aquella legislatura, Esperanza Aguirre prometió 55 nuevos centros a inaugurar a lo largo de la legislatura; había construido 56 en la anterior y la crisis no había llegado. A punto de finalizar aquella, solo había podido construir una docena y, para la siguiente campaña, reactivó antiguas promesas, como la de Navalcarnero. Era 2011 y el municipio tenía 24.613 vecinos; después se incluyó en los presupuestos de 2016 de la Comunidad, ya con el socialista José Luis Adell como alcalde de casi 27.000 ciudadanos. Ahora, cuatro años más tarde y con una población de 29.298 (con datos del INE de 2019), siguen prácticamente como en 2003: con un centro de salud construido en 1985 y una piedra del nuevo.

Según el Portal de Transparencia de la región, donde aparece la información del plan para mejorar la red de Atención Primaria entre 2015 y 2019, Navalcarnero II está dentro del apartado de “obras en trámite de licitación para su contratación”. No es el único, también en ese apartado aparecen el de Las Tablas y Montecarmelo —ambos en el listado colgado por la presidenta regional— y el de Arroyomolinos.

El resto de esa lista está diseminado por el resto del documento. Por ejemplo, Barrio Hospital-Fuenlabrada tiene el proyecto realizado y supervisado y está pendiente de licitación; el de Dehesa Vieja en San Sebastián de los Reyes está en fase de elaboración de proyecto; y el de Butarque, en el distrito de Villaverde, tiene el proyecto realizado en fase de supervisión, pero los vecinos llevan 13 años esperando su construcción.

“No es más que una campaña de publicidad, anunciar así nuevos centros de salud es una boutade más de Díaz Ayuso”, espeta Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp). Asevera que muchos de esos centros “no constan en los presupuestos” que además son prorrogados del pasado año: “Y hay que ver el personal que se necesita para ponerlos en marcha. Eso son cifras que están fuera de la realidad”.

También eso le parece a Mariano Martín-Maestro, coordinador de Acción Sindical de Sanidad de Comisiones Obreras de Madrid, que recuerda que ni todo son construcciones ni todas son nuevas, porque hay obras que acometer, pero también reemplazos y ampliaciones: “Muchos de los nuevos de los que se habla vienen de anteriores legislaturas, el de Dehesa Vieja en San Sebastián, por ejemplo”. En cuanto a los reemplazos, Martín-Maestro explica que hay varios que no serán centros de salud sino consultorios, que dependen de los centros y que en ocasiones son propiedad de los Ayuntamientos y no de la Comunidad: “Muchos están en pésimas condiciones desde hace tiempo, llevamos años denunciando ante la inspección de trabajo por falta de espacio, de medios materiales y humanos, por accesibilidad nula, por salubridad en relación a ratas y cucarachas que aparecen… Y hemos conseguido expedientes sancionadores en los que se decía que no se podía dar continuidad a esa actividad en esas condiciones”.

El portavoz de CC OO se remite también al Portal de Transparencia: “Hay algunas cosas de hace diez años que aparecen en el Portal que son exactamente lo mismo que dicen que van a hacer hoy, en 2020. Es un déjà vu tras otro que además no soluciona los problemas de raíz”.

Uno de ellos es la sobrecarga asistencial de los profesionales a la que hace referencia Marco Romero, de UGT: “Siempre hemos pedido que todo se haga con la participación de los trabajadores, que son quienes conocen las necesidades de los centros. Médicos, pediatras, enfermeras, auxiliares… No nos consta que haya ocurrido”. Romero asegura que ya con los centros que hay —”y esto no significa que no hagan falta nuevos”-— los profesionales “no dan de sí”. “Hacen falta más de 2.500 trabajadores para equiparar las plantillas de Atención Primaria a la media nacional".

La Consejería alega que la Gerencia de Atención Primaria “evalúa de forma constante la plantilla para dar respuesta a las necesidades asistenciales” y que entre 2016 y 2019 “se han contratado a más de 1.100 profesionales de todas las categorías y está en curso una movilidad que afecta a más de 2.000 plazas”. Además, dicen, “en relación a la falta de recursos humanos es necesario destacar el déficit nacional a nivel de medicina de familia y pediatría que dificulta la contratación, existiendo presupuesto disponible para ella”. Un argumento que no terina de convencer a profesionales y sindicatos. Al igual que el del presupuesto.

Para la dotación económica, la Consejería se remite al Plan de Inversión de Infraestructuras de Atención Primaria 2020-2024, que “cuenta 24 millones de euros solo en 2020, con asignaciones presupuestarias específicas para cada una [de las obras], definidas en función de la fase del proceso en que se encuentren”. Serán, o esa es la promesa, 55 actuaciones desde ahora y hasta el final de legislatura, según su nivel de prioridad —muy alta (23), alta (16), media (9) y baja (4)—. “Ojalá”, concluye Romero, de UGT, “pero veremos en qué se traduce.Y cuándo”.

La situación actual de los “nuevos” centros Según el "anuncio" de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en Twitter, la Comunidad va a construir 22 centros de salud nuevos. Pero muchos llevan años anunciados o en distintas fases de construcción. Esta es la situación actual de aquellos a los que se ha referido la presidenta. Tres son obras en trámite de licitación para su contratación: Navalcarnero II, Montecarmelo, y Las Tablas. Tres son obras con proyecto realizado y supervisado y pendientes de licitación: Barrio Hospital-Fuenlabrada, Valdemoro III y Residencial Este-Parla. Dos son obras con proyecto realizado en fase de supervisión: Butarque y Parque Oeste. Cinco están en fase de elaboración de proyecto: Ensanche de Vallecas II, Valdebebas, Dehesa Vieja, Ensanche Sur-Alcorcón y Cerro de los Gamos. PAU 4-Móstoles está en fase de redacción de proyecto. Solo ocho de los que ha anunciado Díaz Ayuso no estaban en el Plan de Inversiones de Atención Primaria 2016–2019, aunque sí se habían prometido alguna vez: Cañaveral, Méndez Álvaro, Barrio Luna (Rivas), Simancas, Soto del Henares, Campo de Tiro (Leganés), Vicálvaro (Valderribas) y Pinto II (Tenería).

