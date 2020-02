Los hoteleros cobrarán el 50% de las cancelaciones de las reservas del MWC

De las 40.000 habitaciones hoteleras que tiene Barcelona, unas 28.000 estaban reservadas por la agencia oficial que trabaja para cubrir las necesidades de alojamiento del MWC. A estas hay que sumar, además, las que los hoteles gestionan directamente y que suelen ser en torno al 20% de sus unidades, dependiendo del tipo de establecimiento, según datos del gremio de hoteleros de Barcelona. El gremio reconoció que se habían producido bastantes cancelaciones de reservas pero no quiso precisar cuántas y si estas afectaban de forma similar a todos los establecimientos o algunos más que a otros, dependiendo de la categoría o si solían ser reservados por una sola de las compañías que suelen acudir a la feria de telefonía.

En todo caso, sí apuntaron que existe un seguro de cancelación y que desde un mes antes del arranque del MWC está cubierto aproximadamente el 50% de las tarifas, por lo que la pérdida de los hoteleros será de la mitad de los ingresos previstos de las habitaciones canceladas. Esas condiciones, apuntaron, son las habituales cuando la contratación se hace a través de las agencias que cubren los grandes eventos y congresos como el Mobile.

De los 500 millones de euros estimados que reporta la celebración del MWC a la ciudad de Barcelona, el 20% corresponde al sector hotelero, según los cálculos del mismo. De hecho, junto con los meses centrales del año -desde junio a septiembre- , la ocupación hotelera de las plazas ronda el 90% y también es el periodo de las tarifas más altas.

Desde el gremio señalaban, horas antes de que se conociera la cancelación del evento, que no entendían el por qué de la alarma de cara al MWC en Barcelona cuando las autoridades sanitarias lo negaban reiteradamente: “Lo han reiterado las autoridades sanitarias catalanas y españolas. Frente a la alarma en torno al congreso en Barcelona, hoy mismo se está celebrando en Ámsterdam una de las mayores ferias de tecnología del mundo (ISE) y allí no se han producido cancelaciones y algunas de las compañías que están allí también iban a venir a Barcelona. Dentro de dos semanas está previsto el gran salón internacional del automóvil en Ginebra y allí no hay problemas. Algún día alguien espero que nos explique qué ha pasado en Barcelona”, señalaba el presidente del gremio, Jordi Mestre, que se congratulaba de que la marca Barcelona “afortunadamente está por encima del Mobile”.

Mestre añadía que, en todo caso, la cancelación del Mobile no debería repercutir en la imagen de Barcelona como una ciudad atractiva tanto para el turismo de vacaciones como de congresos.