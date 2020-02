Díaz Ayuso tilda de “letal” la “imposición” de charlas de colectivos LGTBI

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado de "letal" la "imposición" de charlas de colectivos LGTBI en los colegios y se ha mostrado en contra de "cualquier tipo de abuso", por lo que ha asegurado que nunca permitirá que ningún niño reciba charlas que sus padres no quieran.



En una entrevista en esRadio, ha explicado que los colectivos LGTBI ofrecen charlas en aquellos colegios donde estas asociaciones lo solicitan, el colegio las acepta y los padres quieran apuntar a sus hijos. En este punto, ha afirmado que "no hay que permitir nunca más que ningún tipo de ley se base en el abuso y hay veces en que estos colectivos abusan". "Nunca permitiré que ningún niño reciba un tipo de charla que no quieren sus padres, Si hay casos de colegios que se han extralimitado, pido que lo denuncien, porque entonces actuaremos", ha recalcado Díaz Ayuso.

A la presidenta le parece "bien" la filosofía de base, que es hablar de la pluralidad y del respeto, pero, a partir de ahí, ha dicho que hay charlas le gustan más o menos y ha deslizado que ella no querría llevar a sus hijos a estas charlas. Así, ha celebrado tener la posibilidad de elegir. "Ya se han dado casos de colegios que no han permitido a las asociaciones entrar a dar estas charlas y que tuvieron toda la campaña de la izquierda mediática en contra. La Comunidad se puso de parte de estos colegios y no entraron las asociaciones. Eso es real. Por eso no hay quejas", ha dicho.

A su juicio, la "progresía tirana" ha ganado la batalla y no permite derogar artículos de las leyes LGTB. La presidenta ha manifestado que entiende que haya familias que se puedan preocupar por cómo "se han cocinado" dichas normativas y que las sientan como "una agresión". "Es difícil que se cambie porque no tenemos mayoría y además está todo tan sumamente politizado, está todo en los extremos... Ciudadanos no lo querría nunca", ha manifestado.

"Si tú lo llevas para modificarlo ya te llevan al extremo de que eres un homófobo", ha manifestado, al tiempo que ha sostenido que pasa lo mismo con otros temas como la eutanasia o el aborto. La dirigente regional ha declarado que esas normativas, aprobadas bajo el mandato de la expresidenta Cristina Cifuentes, tenían "una filosofía de partida que no era negativa", pero por el camino "se fueron imponiendo los colectivos que siempre politizan absolutamente todo". "Cuando estos colectivos se hicieron tan fuertes en estas leyes lo que consiguieron es hacer un flaco favor porque ahora muchas familias a su vez lo sienten como una agresión, y eso es lógico", ha manifestado.

Por otro lado, Ayuso ha opinado que todos aquellos que defienden "lo contrario" al proceso de ruptura de España desde Cataluña "patrocinado" por el actual Gobierno y sus socios se van "a ver irremediablemente unidos", les "guste o no, sea antes o después". Ha dicho que tiene la esperanza de que Ciudadanos sea lo que quiera la actual portavoz de la formación naranja en el Congreso, Inés Arrimadas, al tiempo que ha mostrado su deseo de que le vaya muy bien y de que el PP y Ciudadanos puedan seguir defendiendo juntos todo aquello en lo que creen que es mucho más de lo que los separa.

En la entrevista, la presidenta ha sostenido que "por ahora" lo que quiere y a lo que va a obligar a Telemadrid es a que cumpla la ley con el presupuesto que tiene en la actualidad. Ha sostenido que estará "pendiente" de posibles irregularidades con, entre otras cosas, las elecciones sindicales o contrataciones porque si estas se están produciendo, tomarán "medidas".

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram