Arrimadas defiende en Valencia un Ciudadanos sin baronías, con una sola voz para toda España

Inés Arrimadas no quiere un partido con baronías, con "17 PSC" (en alusión a los socialistas catalanes), sino un Ciudadanos que tenga una sola voz que diga lo mismo en toda España. La portavoz parlamentaria y única candidata de momento a la presidencia de la formación naranja lo ha reiterado esta mañana en un acto que ha reunido en torno a un centenar de militantes en Valencia. "Conmigo no vamos a un modelo de baronías. No podemos ser como el PP o el PSOE. Tenemos que defender lo mismo en toda España", ha dicho.

De esta manera, ha querido también diferenciarse de un modelo de organización más autonomista y descentralizado por el que, presumiblemente, aboga el líder del sector crítico, Francisco Igea. El vicepresidente de Castilla y León es el probable candidato a disputar a Arrimadas el puesto vacante que dejó Albert Rivera tras su dimisión provocada por el batacazo electoral en los comicios del pasado 10 de noviembre, cuando Ciudadanos perdió 47 diputados y se quedó con una decena.

En un acto de consumo interno, celebrado en un espacio con un aforo muy limitado con el objeto de que se llenara, como así ha sucedido, Arrimadas ha esbozado algunas de sus propuestas dirigidas al próximo congreso de mediados de marzo. Ha apostado por una organización más sectorial para dar más participación a los expertos y a los militantes a través de una oficina y la creación de un "banco del talento" para la gestión del mismo. "Porque hay mucho talento en este partido" y hay que aprovecharlo más, ha añadido. En definitiva, ha propuesto "más participación, más apertura a la sociedad civil y más rendición de cuentas de los cargos orgánicos".



Arrimadas ha entrado acompañada por los portavoces de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, y en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, y ha dedicado los primeros minutos a cargar las tintas contra el Gobierno del socialista Pedro Sánchez y Podemos. Lo ha acusado de "apología de la desigualdad" y ha presentado a su formación como "la única palanca de cambio", de "esperanza" y de lucha por la igualdad del país en el futuro.

Ha incidido que Cs es un "partido de gobierno" y su proyecto "más necesario que nunca" frente a un Gobierno que, "por desgracia, con dinero público, quiere cavar trincheras entre los españoles y a polarizar". En este sentido, ha sostenido que el Gobierno quiere dividir a los españoles en dos bandos: los "supuestamente progres y los supuestamente fachas".

Además, ha defendido su oferta de pactos en territorios "excepcionales" como País Vasco, Cataluña y Galicia, donde habrá elecciones este año y donde el "constitucionalismo lo pasa mal". Plantea una "fórmula transversal desde Cs en el centro para ensanchar a los lados", a la que invitarán a PP y PSOE y a referentes liberales, conservadores y socialdemócratas para que los constitucionalistas "ilusión" para ir a votar.