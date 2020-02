El Puerto insta al consistorio a aclarar su postura sobre el Hermitage

El Puerto de Barcelona sigue teniendo sobre la mesa la concesión que han pedido los promotores del museo del Hermitage en los terrenos de la Nueva Bocana y así seguirá estando hasta que el Ayuntamiento de Barcelona no aclare, oficialmente, su posición. Mientras eso no ocurra, el Puerto no podrá decidir sobre la concesión: “Estamos a la espera de la respuesta del Ayuntamiento. No quiero valorar una rueda de prensa que no está ratificada a través de acuerdos municipales”, sostuvo ayer la presidenta del puerto Mercè Conesa.

La rueda de prensa a la que se refería Conesa era la convocada la semana pasada por el Ayuntamiento de Barcelona en la que la teniente de alcalde Janet Sanz, acompañada de otros responsables municipales y técnicos, explicó el contenido de cuatro informes críticos sobre la idoneidad del Hermitage en el emplazamiento portuario. Los dictámenes no eran favorables a esa ubicación por razones urbanísticas y de movilidad —apuntaban otros lugares más favorables como la plataforma del Zoo del Fòrum—, tampoco veían la viabilidad financiera y, además, cuestionaban el encaje de un proyecto museístico de “franquicia” para Barcelona.

Horas antes

Unos informes que llegaron a la autoridad portuaria unas horas antes del encuentro informativo y que, en todo caso, esa institución no considera que constituyan un pronunciamiento formal. La semana pasada el Puerto celebró su consejo de administración sin que el asunto estuviera en la orden del día. “Para el trámite de una concesión consultamos a las administraciones pertinentes y una de ellas es el Ayuntamiento de Barcelona y esperamos su respuesta a través de un acuerdo de los órganos competentes”, subrayó ayer Conesa.

Algo que difícilmente pasará antes de dos meses, según la proposición aprobada por el pleno del consistorio el pasado viernes a propuesta del PP que pidió al gobierno de Ada Colau y PSC que defina su posición definitiva. Falta por ver la postura, también definitiva, de algunos de los grupos municipales de la oposición.