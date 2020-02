Boris Bidjan Saberi vuelve a la pasarela 080 con una retrospectiva

Presentó su primera colección hace más de una década en Barcelona, pero voló alto y rápido y sus siguientes trabajos ya desfilaron en París. Para el público de la pasarela francesa, Boris Bidjan Saberi es un diseñador de culto, que hace ropa de lujo casual con un cuidado trabajo artesanal. Su clientela, entre los que se cuentan Kaney West o Justin Bieber, es muy fiel, admite el diseñador, y capaz de coger un vuelo desde cualquier parte del mundo para visitar su tienda. Funciona solo con cita previa, por eso no tiene rótulo ni escaparate, sino que está situada dentro de la misma antigua fábrica del Poblenou dónde tiene el taller. Allí trabaja con un equipo de treinta personas que hace dos colecciones al año, además de alguna colaboración, como la última de zapatillas con Salomon.

Boris Bidjan Saberi.

Desde este enclave, en el que se siente a gusto porque va acorde con su manera antigua de ver el diseño y la vida, Bidjan ultimaba ayer los detalles de su desfile de hoy en la pasarela 080 Barcelona Fashion, donde presenta una retrospectiva. Ya hace un año, dos temporadas, que no desfila en París. Decidió dejarlo porque la moda se ha vuelto demasiado rápida y "seguir desfilando sería incoherente" con su discurso, reconocía. Percibe que sus diseños están “en una fase que no se aprecia en la pasarela”, porque siendo “muy básicos” esconden un minucioso trabajo detrás, matiza. Compara su proceso creativo con la cocina molecular de Ferran Adrià. A simple vista, relata, "la oliva molecular es una oliva", pero quién la prueba sabe todo lo que esconde. Eso sí, puntualiza que la pasarela ha dejado de tener sentido para él, es algo que no quiere generalizar.

A pesar de este distanciamiento, los astros se alinearon hace unos meses, con el retorno de Marta Coca a la dirección de la 080, para volver a desfilar en la ciudad donde empezó. "Me encantaría enseñar a mi ciudad lo que he hecho los últimos años, porque se lo debo, me fliparía enseñar el orgullo que llevo dentro de trabajar aquí para el mundo", reconocía mientras mostraba los veinte looks que ha seleccionado para sintetizar su trayectoria. Aunque es difícil destacar algunos, no dudó en señalar una cazadora de piel transparente, y contar cómo de bonito fue el proceso de creación de este experimental tejido con el que soñó en tener una segunda piel. Lo consiguió en colaboración con el centro tecnológico de la piel de Igualada. También resaltó un conjunto inspirado en el mar, para el cual recicló velas del puerto de Barcelona. El reciclaje de materiales de otro sector es una práctica que está muy en boga ahora mismo, pero no era tan habitual hace seis años cuando él lo propuso.

Con 120 puntos de venta en el mundo, Bidjan (Múnich, 1978), de padre persa y madre alemana, cree que sus orígenes han condicionado su diseño, definido como urbano, experimental e instintivo a la vez. “Siempre fuimos raros”, asegura, en relación con la mezcla de culturas que le han imprimido el carácter y la visión del diseño.

Diseños de Boris Bidjan Saberi.

Primera jornada

Barcelona inauguró ayer la pasarela 080 Barcelona Fashion, que se celebrará hasta el jueves en el Recinto Modernista de Sant Pau, con una programación más reducida que en anteriores ediciones, con 24 diseñadores y marcas que presentan sus nuevas colecciones. Algunos desfiles se ceñirán al Capsule Day, un formato creado para dar salida a las colecciones más pequeñas con las que trabajan los nuevos creativos.

A pesar de ello, la consejera de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón, destacó en la inauguración que la 080 “es un ecosistema referente en el sur de Europa, que posiciona Barcelona y Cataluña como país abierto a la moda”. En el cartel, algunas ausencias destacadas, como Brain & Beast o Mans, que desfilaron la semana pasada en la semana de moda de Madrid.

La primera jornada mostró las colecciones de marcas consolidadas como Naulover, Custo Barcelona y Maite by Lola Casademunt, los diseños de caras nuevas como Lera Mamba y Designers Society, además de los atrevidos estampados del diseñador sudafricano Chulaap.

A parte de la retrospectiva de Bidjan, uno de los platos fuertes de este martes será el homenaje al desaparecido Andrés Sardà, que contará con la presencia de su hija, Núria Sardà. Los desfiles contarán con Sonia Carrasco, Txell Miras, Accidental Cutting, Esaú Yori y Eiko Ai.