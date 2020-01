Los motoristas muertos en carretera aumentan un 15% en un año

Un 43% de pasajeros muertos en accidentes en carreteras que iban en los asientos traseros de los coches no llevaban el cinturón. Del total de las víctimas en carretera, un 13,5% no usaba el cinturón. Los datos provisionales de zonas urbanas reflejan que el 66% de los fallecidos no lo llevaba, aunque algunos conductores están exentos de su uso en estas vías.

En los controles policiales aleatorios, los agentes no suelen distinguir bien si la persona de atrás lleva el cinturón. “Hay quien cree que por ir atrás va más protegido, pero es una sensación falsa”, lamenta el coordinador de movilidad y seguridad viaria del Servicio Catalán de Tráfico, Òscar Llatje.