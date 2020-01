El universo Grönholm

Cuatro aspirantes a conseguir un cargo ejecutivo en una multinacional se someten a la prueba final del proceso de selección en un combate psicológico donde prima la astucia, la crueldad y la falta de escrúpulos: una reflexión sobre la condición humana y sus límites. El método Grönholm regresa a Madrid (en el Teatro Cofidis Alcázar hasta junio de 2020) con una nueva producción y reparto, pero bajo la misma dirección. La obra del dramaturgo Jordi Galcerán –estrenada por primera vez en 2003– se ha convertido en “un universo propio” –como define el propio autor– a lo largo de estos años en los que ha sido representada en casi 70 países, adaptada al cine e incluso referenciada en páginas web de empleo y recursos humanos.

“Un texto contemporáneo que se ha convertido en un clásico, y como clásico, da igual cuándo se represente”, alaba el actor Luis Merlo que forma parte del nuevo reparto junto a Jorge Bosch, Marta Belenguer y Vicente Romero. “Ese universo propio es precisamente lo que la convierte en atemporal. Por otro lado, los seres humanos somos atemporales debido a la conexión que se produce entre nosotros aquí”, dice Merlo tocándose el lado izquierdo del pecho.

Fue precisamente el hermano del actor, el productor Pedro Larrañaga, el que propuso levantar de nuevo esta función. Galcerán estaba de acuerdo y solo faltaba que Tamzin Townsend –directora del primer montaje que se mantuvo en distintas ciudades españolas hasta 2007– se sumase al nuevo proyecto. “Yo me quedé prendado de la puesta en escena que creó Tamzin”, dice Merlo que fue espectador de El método Grönholm cuatro veces. “Una obra maestra teatral en la que no se ve al director por ningún lado”, añade sentado junto a la directora y al dramaturgo de la obra en el teatro que los acogerá durante esta temporada. Townsend le responde agradecida: “Eso es lo mejor que le pueden decir a un director”.

La directora teatral de origen británico –que también ejerce como coach para empresas– asegura que “lo que sucede sobre el escenario es lo que sucede en la vida real; es una parte de la condición humana, esa que muestra celos, rabia, desprecio, enfrentamientos…”. Un texto que refuerza humanamente a estos personajes a través del humor. “Aunque sean situaciones que vayan evolucionando dramáticamente, a la vez, van adquiriendo un tono de surrealismo que no puede aterrizar en otra cosa que no sea la risa”, dice Galcerán y añade que ha tenido que realizar pequeñas adaptaciones. “Hay cosas que ya no son políticamente correctas, cosas que antes dábamos por aceptadas y ahora no seríamos capaces de tolerar”.

Los tres profesionales coinciden en que la idea de este texto sigue estando vigente, aunque la sociedad haya cambiado. “Ahora nos comunicamos de manera más rápida, pero esta obra habla de ese deseo de gustar al otro, que siempre ha estado y sigue estando ahí: gustar a una pareja, a un amigo, a un familiar, a una empresa… Puede que ahora incluso se haya acentuado por esas vidas virtuales que hemos creado en las redes sociales”, dice el dramaturgo.

Aunque haya pequeñas alteraciones en el texto, la puesta en escena sigue siendo la misma: cuatro personajes en una sala y siendo observados por una empresa. “Parecen personajes aparentemente fáciles, pero precisamente por eso, no lo son. 'La difícil facilidad' que se decía en mi familia”, dice Merlo, tercera generación de un clan dedicado en cuerpo y alma al teatro. “El actor tiene que luchar por hacer creer al público la premisa del personaje, en este caso, la de una persona que haría cualquier cosa por conseguir este trabajo. Estos actores hacen fácil lo difícil”, dice Galcerán. “La clave está en no complicarte, en hacerlo natural, que el público llegue a pensar 'eso lo haría yo perfectamente'”, añade Merlo que ya trabajó anteriormente con el dramaturgo en otra de sus obras, El Crédito, y con Townsend en Gorda.

Más de ocho millones de espectadores en medio mundo han visto ya El método Grönholm desde su estreno hace más de 15 años; aunque autor, directora y actor recomiendan verla de nuevo. “Hay cosas que no se pueden revelar para no destriparle la historia al público que todavía no la haya visto, pero para los que sí y saben lo que ocurre, les animamos a volver a verla porque repararán en cosas en las que no repararon la primera vez”, concluye Galcerán.

Cuándo: Del 10 de enero al 28 de junio. Miércoles, jueves y viernes 20.30h, sábados 19.00h y 21.00h, domingos 19.00h Dónde: Teatro Cofidis Alcázar, calle Alcalá 20, Madrid

