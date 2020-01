Los Reyes Magos, 240 voluntarios y 1.800 kilos de caramelos en Madrid

La cabalgata de los Reyes Magos que recorrerá este domingo 5 de enero el centro de la ciudad genera expectativas a todos los niveles. No solo desembarcan las majestades de Oriente para repartir regalos y caramelos —este año, biodegradables—. También es la primera que organiza el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida, que ya ha afeado la de su predecesora en el cargo, Manuela Carmena. Sin adelantar detalles, el alcalde ha especificado que los Reyes irán vestidos como Reyes y “no con cortinas de baño como el año pasado”. Según Almeida, la intención de esta cabalgata es “recuperar la tradición” y eliminar las “estridencias” de Más Madrid. Andrea Levy, delegada de Cultura y Turismo del Consistorio, ha insistido en el mensaje de alcalde: "Los Reyes Magos van a ser reyes y no otra cosa", ha comentado este viernes. "Todo lo que sea intentar desnaturalizar la cabalgata para intentar ser innovador puede ensuciar una noche tan especial para los niños", ha añadido Levy y avisa: "No habrá sorpresas negativas".

El desfile, que estará formado por 11 carrozas, comenzará a las 18.30 en Nuevos Ministerios y acabará en la plaza de Cibeles a las 21.00. La comitiva la encabezará la gran Estrella de Oriente que guía a los Reyes Magos, seguida por un desfile de constelaciones. Por detrás irán el resto de carrozas de los patrocinadores y, cerrando la comitiva, las tres esperadas carrozas de cada Rey Mago: la de Melchor será roja, la de Gaspar azul y la de Baltasar verde, cada rey sobre un trono que parece flotar sobre las nubes. A continuación, el espectáculo La alegoría de la paz, representado por la compañía madrileña de teatro Morboria seguirá a los Reyes Magos. Como cierre de la comitiva, la compañía de música barroca Daserye, los caballos de Viví Ardura y los bailarines de Jaime Puente homenajearán a Leonardo da Vinci.

La cabalgata la constituyen 240 voluntarios que repartirán 1.800 kilos de caramelos sin gluten. "Es la gran caravana de los grandes valores", explica Juan Sanz, el director de arte que lidera el equipo de diez personas que ha trabajado durante seis meses en el evento. "Este año los protagonistas son los Reyes Magos y el país del que proceden: Melchor de Armenia, Gaspar de Persia y Baltasar de Etiopía". Las comitivas y carrozas mostrarán retazos de cada uno de los orígenes además de representar "los grandes valores universales como la acogida, la ilusión, la sostenibilidad… que es lo que conecta toda la cabalgata", explica.

Mientras tanto y desde las 17.00, el escenario instalado en Cibeles proyectará vídeos navideños con villancicos para amenizar la espera. La orquesta de la música del reciclaje de Ecoembes —un proyecto social que tiene como objetivo formar a menores en riesgo de exclusión— interpretará versiones de canciones populares. La fiesta se clausurará con un espectáculo piromusical y con la bienvenida del alcalde Almeida a las majestades de Oriente a Madrid.

El recorrido del desfile arranca en el Paseo de la Castellana (Nuevos Ministerios esquina Plaza San Juan de la Cruz), continúa por la Plaza del Doctor Gregorio Marañón, la Glorieta de Emilio Castelar, la Plaza de Colón, el Paseo de Recoletos hasta llegar a la Plaza de Cibeles. Metro de Madrid aumentará el número de trenes en las estaciones que coinciden con este recorrido (las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 10), desde las 16.00 hasta que termine el desfile.

Se cortará el tráfico en las arterias principales por donde transcurre la cabalgata y en las aledañas desde la mañana para preparar el acontecimiento. A partir de las 10.00 se cerrará el paseo de la Castellana frente al edificio de Nuevos Ministerios –desde Raimundo Fernández Villaverde hasta la plaza de San Juan de la Cruz–, con una única excepción, el carril bus, que estará abierto hasta las 16.00. Desde las 12.00 se restringirá el tráfico en el paseo del Prado hasta las 3.00 del 6 de enero. En la plaza de Cibeles se irá cortando el tráfico gradualmente desde las 12.00. Y en función de la afluencia de público, se podrá limitar la circulación a partir del mediodía en el paseo de Recoletos, la plaza de Colón, la Gran Vía, calle de Alfonso XII, la de Antonio Maura, la de Montalbán y otros viales aledaños.

A lo largo del trayecto, se habilitarán lugares específicos para personas con movilidad reducida señalizadas con banderolas en el lado derecho del recorrido, siguiendo el sentido del desfile. Estarán situadas en la plaza de San Juan de la Cruz (zona más cercana a calle Ríos Rosas), plaza del Doctor Marañón (cerca de la calle José Abascal), glorieta de Emilio Castelar (colindando con el paseo Gral. Martínez Campos) y en la plaza de Colón (dos zonas a ambos lados de calle Génova).

Hay reservadas 300 plazas para los niños y niñas hospitalizados. Para personas con problemas auditivos o sordas con implante coclear se instalará un bucle magnético que aumenta la percepción sonora y reduce el sonido ambiente. También habrá mochilas vibratorias y se repartirán 1.000 tapones para los oídos.

Del castillo del Manzanares el Real a la magia de Torrejón de Ardoz Fuera de Madrid capital, hay al menos otras tres cabalgatas de Reyes Magos que destacan sobre las demás. La de Torrejón de Ardoz, que con sus 18 carrozas y sus siete toneladas de caramelos rivaliza con la tradicional del centro de la ciudad. La que recorre Manzanares el Real es también muy especial porque el espectáculo comienza en el castillo de Los Mendoza al pie de la sierra de Guadarrama y junto al río Manzanares. Por último, otra cabalgata que también destaca es la que recorre las calles de la ciudad patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Alcalá de Henares.

