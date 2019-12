Aunque los ciudadanos están ya curados de espanto y su descreimiento de lo político es monumental (ya se sabe, todos son iguales, esto de la política es un teatro…) voy a intentarlo una vez más: no vale todo

Lo digo por la retahíla de esas pequeñas cosas que el actual alcalde de Madrid va perpetrando, y no son demasiado llamativas, pero van regando un mensaje de “no pasa nada” y consigue rebajar el umbral de tolerancia de los ciudadanos ante este tipo de impostaciones. Y esa relajación no deberíamos dejar que pase desapercibida sino luchar para mantener el espíritu ciudadano de exigencia de seriedad y honestidad.

La política ambiental del PP (en este tema Ciudadanos una vez más va de comparsa), está (no es) bastante verde, pero por lo inmadura no por ecologista. No hace tanto que Esperanza Aguirre (y Martínez era su tercero de a bordo) bramaba contra Ahora Madrid —con un castizo denuesto de los suyos— por “cochófobos”…

Cuando, aprovechando la cumbre del clima, Martínez se apresuró a colocar carteles de Madrid Green Capital (así, patrióticamente, en inglés) sabía que estaba jugando al equívoco de hacer creer que nuestra ciudad había obtenido ese galardón de Europa que, en nuestro país, solo tiene Vitoria. Por más que de manera “leguleya” ha argumentado que no está registrado y alababa los méritos (que los tiene) de Madrid como ciudad verde y ha puesto otros ejemplos (Ciudad Abierta o Ciudad Inteligente) sabe que hace trampas.Como sabe que hace trampas cuando se presenta en plena cumbre, ¡como el que finalmente ha desarrollado Madrid Central! (con el truquito de que ha sido el que realmente ha puesto multas: estaba obligado por la norma, por los jueces y por los ciudadanos), y obvia su campaña de “Con Almeida el Madrid Central se va a acabar”. Ha sido acabar la cumbre y empezar su desmantelamiento por la puerta de atrás.

En febrero de 2018 el entonces aspirante Martínez declaraba agresivamente “reclamamos medidas al Ayuntamiento, pero lo que ha hecho es improvisar, no ha sido capaz de planificar que, cuando más frío hace, más plazas se necesitan en alojamientos, y no ha tenido respuesta social alguna”, y lamentaba que la alcaldesa “se refugie en el tema de los refugiados”.

En noviembre de 2019, el alcalde reclama al presidente una “implicación total y absoluta” con los refugiados.

Es divertido buscar en Internet “Almeida inseguridad”. Los primeros resultados son insinuaciones de inseguridad en Madrid cuando se trataba de desgastar a Manuela. En cuando ejerce de alcalde, se acabó el problema.

Insisto, no vale todo para acceder al poder. En tiempos de Internet, todo queda registrado, y tenemos la responsabilidad de que el vértigo de la actualidad no haga que se olvide lo dicho.

Luis Cueto es concejal de Más Madrid.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram