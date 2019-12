El robo, principal hipótesis de la muerte del matrimonio de ancianos en Madrid

La principal línea de investigación del caso del matrimonio de ancianos hallado muerto en su domicilio del distrito madrileño de Tetuán este lunes es el robo, han confirmado fuentes de la Policía a EL PAÍS. En todo caso, no se descarta ninguna línea de investigación, añaden.

Mientras tanto, se sigue a la espera del resultado de las autopsias del los cuerpos de Perfecto, de 79 años, y Marcelina, de 80, por si pudieran ayudar a esclarecer o hacer avanzar las investigaciones.

El matrimonio fue localizado muerto a cuchilladas sobre las tres de la tarde en su casa de un segundo piso del número 29 de la calle Luis Portones. Fuentes sanitarias confirmaron que los dos llevaban pocas horas fallecidos. Fue la asistente del hogar quien dio la voz de alarma y avisó al servicio de teleasistencia al no encontrar respuesta al llamar a la puerta de la vivienda.

Los cadáveres se encontraban junto a grandes charcos de sangre. El de él en el salón, el de ella en el dormitorio sobre la cama. Aunque la puerta del domicilio estaba cerrada, el interior estaba revuelto. Hasta el momento no han trascendido detalles sobre si el matrimonio podría haber abierto la puerta engañado o si faltan objetos de valor o dinero.

La muerte de Perfecto y Marcelina conmocionó a los vecinos, que pronto se arremolinaron entre numerosos medios de comunicación junto al cordón policial en torno al portal. “Qué fuerte. Era una familia tranquila de abuelitos”, explicó a los reporteros una vecina. Otra se sumó a la escena poco después conmocionada. “Ella tenía cáncer y él estaba malito”. “La he llamado por teléfono a ella y como no me lo ha cogido, por eso he venido”, comenta la señora todavía incrédula. “Las pruebas del cáncer en el hospital de La Paz iban bien”, añadió en medio de un grupo de periodistas sin querer aparecer delante de las cámaras.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram