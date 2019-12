Zahara e Iván Ferreiro: conciertos de la semana en Madrid, del 16 de diciembre al 22

Con Nochebuena asomando ya la patita se reducen al mínimo las visitas internacionales. Pero por aquí tenemos gente con mucha sustancia, claro.

Lunes 16

El cantante Raphael. Carlos Rosillo

Hace apenas un mes, Los Secretos reventaban el WiZink con su homenaje a Enrique Urquijo en el vigésimo aniversario de su desaparición. Ahora toca mirar hacia delante y familiarizarnos con el repertorio de Mi paraíso (Nuevo Teatro Alcalá, 43€), el disco acaso más afortunado del quinteto de Álvaro Urquijo desde aquella noche aciaga de noviembre de 1999 en que todo cambió. Su homenaje a los ídolos caídos, Si pudiera parar el tiempo, es la canción más emotiva de Álvaro en años. Otro irreductible (felizmente) es el cantaor Diego el Cigala (Teatro Rialto, 54€), inmerso en el decimoquinto aniversario de aquellas Lágrimas negras que vertiera junto a Bebo Valdés. En el Central, el Tango Jazz Trío (19€) incorpora de hoy y hasta el miércoles la enérgica voz de Sheila Blanco, bien conocida por los amantes de la radio por sus análisis para el Sofá sonoro de la Cadena SER. También hay voz protagónica femenina para el jazz-blues de Nes, en la Casa Árabe (7€). Y ojo con el sonido avanzado del quinteto instrumental madrileño Aurora Clara, entre el jazz modal, el rock progresivo y el flamenco: estrenan su interesantísimo debut, Transformation, en Rock Palace (10€).

Martes 17

Uno de los emancipados de Auryn, aquella banda juvenil de chicos guapos a la española, es Blas Cantó, que viste de largo el repertorio de su primer disco en nombre propio (Complicado) en el Teatro Nuevo Apolo (a partir de 25€). Ganó en su día el concurso televisivo Tu cara me suena y será nuestro próximo representante en Eurovisión (Rotterdam, 16 de mayo de 2020), así que vayan encariñándose de él. Si lo tuyo es el pop electrónico, mejor acercarse por El Sol para seguir los pasos de Delaporte (17€).

Miércoles 18

También en El Sol (15€) celebran el 40 aniversario de London calling, el tercer álbum de The Clash y unas de las piedras roseta del punk-rock desde el mismo día que puso el pie en la calle, aquel 14 de diciembre de 1979. Canciones como la titular, Train in vain, Rudie can’t fail o Spanish bombs refrendan elocuentemente su trascendencia. La segunda edición de Lucha de Gigantes (40,5€), el proyecto solidario de Emilio Aragón para Acción Contra el Hambre, reúne en el escenario del WiZink a un cartel descomunal, desde Miguel Ríos a Elefantes, Sílvia Pérez Cruz, Alba Molina o Andrés Suárez. Menos conocidos y más sorprendentes son los neoyorquinos City of the Sun (Siroco, agotadas), un trío acústico con dos guitarras y percusión que, partiendo del jazz, integra elementos de flamenco, indie y gypsy.

Jueves 19

Litus, amante de la canción y el rock clásicos de los sesenta y setenta, es por fin un personaje en racha. El vocalista que encabeza la banda televisiva de Late Motiv (el programa de Andreu Buenafuente) y ha recorrido todo el país con el montaje teatral Lehman trilogy, de Sergio Peris-Mencheta, ha encontrado tiempo para publicar un esperadísimo nuevo álbum, Hablo tu idioma pero no lo entiendo, de hechuras elegantes y primeras críticas entusiastas. El estreno de estas canciones tiene lugar en el Café Berlín (10€). Antes, la dominicana Xiomara Fortuna, reina indiscutida de la fusión afrocaribeña desde 1987, habrá visitado la Casa de América (libre hasta completar aforo). Y Julieta 21, indies de amor indisimulado por los Beatles y cuatro álbumes ya en apenas seis años de ejercicio, aprovechan su paso por El Sol para estrena Ribera sideral, concebido como un himno oficial para la próxima entrega del festival Sonorama. Raphael, más clásico en navidad ya que el espumillón, afronta dos noches de su proyecto Resimphónico en el WiZink, pero no quedan entradas. Y los sevillanos Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, orgullosos de ser quinquis e indies, se gradúan en But (20€) como una de las grandes nuevas formaciones del ya agónico curso.

Viernes 20

Dos de los talentos más evidentes y ubicuos de nuestro pop independiente, el vigués Iván Ferreiro y la jiennense Zahara, suman esfuerzos (Feria de Madrid, 39,5€) para la primera entrega de Contrapunto, un ciclo de conciertos concebidos como “oportunidades únicas”, confluencias inéditas y pensadas para una sola ocasión. En el caso del gallego, además, será su última comparecencia sobre las tablas antes de su anunciado barbecho de dos años.

Sábado 21

Es turno para el fin de curso de Carmen Boza, ya algo más que aquella “princesa irreverente” de los comienzos. Tanto, como para que cierre gira de La caja negra (2018) con todos los honores de La Riviera (20€). Más radical es, en realidad, la propuesta de Los Jaguares de la Bahía, la banda que lidera el siempre sabio y excéntrico Paco Loco (Maravillas, 8€).

Domingo 22

Guadi Galego, una de las dos o tres voces femeninas más carismáticas que ha dado este siglo en Galicia, lidera el espectáculo matutino folclórico Navidad galega en Madrid (Teatro La Latina, 8€). Villancicos, música tradicional y buen gusto a raudales.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram