Rosalía y todos los demás

La acaparadora de titulares se plantifica el martes en el WiZink y todas las miradas, una vez más, las depositaremos en ella. Pero hay más cosas estos siete días, no se crean. Convénzanse de ello a partir del siguiente párrafo.

Lunes 9

Bryan Adams, el veterano roquero canadiense con alma de baladista, emprende en el WiZink (46€). Sus grandes discos de los ochenta (Cuts like a knife, Reckless) quedan muy lejos, pero este año se ha marcado con Shine a light un regreso razonablemente decente y acaba incluso de alumbrar un EP navideño bastante simpático. El cantautor de sangre porteña Bruno Bonacorso es una alternativa excelente en Galileo Galilei (10€), igual que el blues cochambroso de los jiennenses Guadalupe Plata (Fun House, 16,5€, también el martes), más admirados en tierras británicas que en las propias. Y atención al italiano Calcutta (Ochoymedio, 19€), trovador mordaz y cáustico que en su país ha causado sensación con títulos como Orgasmo, Pesto o Paracetamolo. La semana en el Central comienza con tres noches (15€) del pianista Mariano Díaz junto al cuarteto del saxofonista Perico Sambeat. Cosa rica.

Martes 10

Quizá les suene el nombre: Rosalía Vila Tobella. Entradas agotadísimas en el WiZink desde antes incluso de su última cosecha de Grammy Latinos y de que El mal querer (2018) se haya incorporado a las listas de los mejores discos de la década en Rolling Stone, The Guardian o ese medidor de la modernidad que es Pitchfork. Si no pudiera ir, tendrá abundantes noticias al respecto. Seguro.

Miércoles 11

Los !!! (Shoko, 24€) han hecho tan popular ya su dance espídico, psicodélico y medio punk que ya casi todo el mundo sabe que debemos pronunciar su nombre así: Chk Chk Chk. Llegan con nuevo disco, el muy alborotado Wallop, y hasta con versiones en castellano para un par de sus temas. Habrá frenesí y provocación escénica, sin duda. En el Círculo de Bellas Artes (gratis, previa inscripción) contarán con la visita del excelente guitarrista francés de origen vietnamita Nguyên Lê, un jazzista que inaugura el festival ASEM Cultural en compañía de un percusionista indio (Prabhu Edouard) y la vocalista japonesa Mieko Miyazaki. Altísimamente recomendable. Y en El Sol (10€), Lidia Damunt, cantautora de La Manga del Mar Menor con domicilio en Suecia, hace recuento de las heridas de su crisis de los 40 con Nacer en Marte.

Jueves 12

Anna Calvi (Independance, 24€), menuda cantante británica de presencia escénica más que vigorosa, lleva ya una década entregando álbumes para un sello de tanto prestigio como Domino. El más reciente, Hunter (2018), corrobora el atractivo de una mujer arrolladora, más aún desde que ha participado en la banda sonora de la serie televisiva Peaky blinders. También se muestra cada vez más intratable el gallego Baiuca con su folk de fuerte contenido electrónico, ahora con banda completa para desembarcar en el Teatro Lara (10€). Los seductores experimentos sónicos de los casi inclasificables Los Sara Fontán (Café Berlín, 11€), el rock con mordiente de los holandeses De Staat (Caracol, 17€) o el hiperactivo dúo electrónico sevillano I Am Dive (Siroco, 10€).

Viernes 13

Si quieren descubrir algo realmente fresco, divertido, ingenioso, sagaz, tarareable e intensamente vitriólico, sus hombres se hacen llamar Camellos, cuatro chavales afincados en Madrid que estrenan en Independance (12€) su álbum Calle para siempre. También merecen mucho la pena Elder Island, aunque están agotadas las entradas para su debut madrileño en Siroco. Se trata de un trío británico de dream pop con base en Bristol y un primer disco muy apreciado en la cosecha de este 2019, The omnitone collection.

Sábado 14

Morgan, la formación madrileña de americana abanderada por la extraordinaria voz de Nina de Juan, ha crecido tanto con solo dos álbumes como para permitirse cerrar la gira del segundo, Air (2018), con un par de noches consecutivas en La Riviera (23€). Ya no son una sorpresa, sino uno de los grandes activos sonoros de esta ciudad. Regresa, ahora ya en sala grande, el maravilloso Tamino (Mon Live, 20,5€), ese guaperas belga de sangre egipcia y libanesa que debutó en 2018 con un disco, Amir, que disparó las comparaciones con Jeff Buckley. Y si quieren descubrir con antelación a lo que huele a nueva sensación del rock juvenil para 2020, anótense el nombre de los cartageneros Arde Bogotá (El Perro de la Parte de Atrás del Coche, 9€).

Domingo 15

El agradecido pop feliz de los bogotanos Morat (43€) aspira a llenar el WiZink. Mejor aún es la opción de The Zombies (Independance, 20€), los míticos reyes del pop psicodélico (¡Time of the season, por Dios!), que aún conservan al vocalista Colin Blunstone y el teclista Rod Argent. Y Borja Prieto estrena su cancionero Saudades, en el Fun House.

