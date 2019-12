Segundo día de complicaciones en la A-6 por el retraso en la apertura del Bus-Vao por la niebla

Segundo día de problemas en la entrada a Madrid por la A-6 a causa de la intensa niebla. El martes, obligó al cierre del Bus-VAO o carril bus y de vehículos de alta ocupación a la altura de Las Rozas, lo provocó importantes retenciones. Este miércoles se han repetido los atascos, pero según un portavoz de la Dirección General de Tráfico (DGT) han sido "de menor entidad", ya que el carril sí que ha estado en funcionamiento, pero se ha abierto dos horas tarde.

"El Bus-VAO no ha estado cerrado, ha tardado más tiempo en abrirse", matiza el portavoz, que ha señalado que estaba completamente operativo sobre las siete y media de la mañana. "Hoy los atascos han sido menores que ayer", subraya. A las nueve y media, se seguían registrando retenciones, pero son según la DGT "las habituales de la A-6 a estas horas en Torrelodones, el Plantío y Majadahonda". El martes, hubo importantes dificultades en sentido salida y entrada y en localidades aledañas a la carretera, como Las Rozas, Montecarmelo, Mirasierra o Arroyo del Fresno, con retenciones desde Galapagar a Puerta Hierro en dirección a Madrid, unos 24 kilómetros en total.

Las quejas de los usuarios por el Bus-VAO, que se quejan de haber llegado una y dos horas tarde a sus trabajos, han hecho que se colocara como el cuarto tema más comentado de Twitter a primera hora de la mañana. Los conductores no entienden por qué cierra ese carril por la niebla cuando se mantienen abiertas el resto de vías de entrada a la capital y de carreteras de circunvalación. "Se cierra porque no es una carretera al uso con salidas, si hay un accidente sería muy complicada la evacuación", afirma el portavoz.

Resulta que con niebla puedes conducir por la A6 y todas las carreteras de España excepto por el bus vao de la A6. #busvao pic.twitter.com/5pvlB7p3IT — Eduardo Quero (@eduardoqs) December 11, 2019

"El cierre obedece a razones de seguridad y está protocolizado. Cuando la niebla impide la visibilidad a 100 metros se cierra porque cualquier alcance o accidente dentro de este carril es mucho más complicado de solucionar", explica vía Twitter la DGT.

"Me cuesta entender mucho cuál es el problema que no pueda resolver una buena señalización y hablo como ingeniera civil. Es indignante que todo Villalba y media sierra llegue tarde al trabajo porque no les apetezca gastarse el dinero", critica una tuitera.

"No consigo entender el motivo por el que hay que cerrar esta vía con niebla cuando podría mantenerse con las limitaciones de velocidad pertinentes", agrega otro. "Para llegar al busvao círculo por carreteras sin iluminar y con niebla, esas no las cortan, y el busvao si?", se queja otra conductora.

"Muchas gracias a la DGT y a los atascos provocados por su decisión de cierre del busvao, hoy solo he contaminado 1,5 h viniendo a trabajar. Ya solo falta que me pongan multa los del COP25", comenta otra con ironía.

Madrid solo tiene un carril Bus-VAO en la entrada de A Coruña al noroeste de la capital. Se habilitó en 1995 con la idea de reducir el número de automóviles en la capital, ya que solo pueden usarlo el transporte público y los vehículos con dos o más ocupantes incluyendo el conductor, motocicletas de dos o tres ruedas, autobuses con más de 3.500 MMA, taxis, vehículos con etiqueta ECO y vehículos destinados a los servicios públicos.

Usarlo con menos de dos ocupantes conlleva una multa de 200 euros, 100 en el caso de que pague de manera voluntaria. Una media de entre 10.000 y 11.000 vehículos entra diariamente a través de este carril en la capital, y entre 7.000 y 8.000 lo utilizan para salir.

Al margen de los problemas en la a-6, la niebla ha vuelto a complicar la circulación en varias carreteras de la región, sobre todo en los accesos a la capital. Entre las ocho y las nueve se ha producido retenciones de varios kilómetros en la M-607, la M-40 y la M-45. También se han detectado tráfico congestionado en la A-4 en el acceso a Madrid y a la altura de Pinto, así como en la A-6 y en la A-2, donde se ha producido un accidente.

