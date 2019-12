Fira de Barcelona cierra otro ejercicio récord y se presenta como modelo de consenso

Fira de Barcelona facturará este ejercicio unos 215 millones de euros, un 12% más de lo previsto inicialmente, y volverá a marcar otro récord de ingresos. La alcaldesa de Barcelona y presidenta del consejo general de la institución, Ada Colau, ha asumido este jueves que esos resultados se han logrado pese a la difícil situación política, cuya complejidad se trasladó a las calles tras la sentencia del procés, y ensalzó a Fira como un modelo para la política en general, “que ha sabido estar a la altura y capear el temporal”.

Los resultados económicos de Fira de Barcelona no son definitivos, pero su dirección no cree que vayan a ser inferiores a los 215 millones obtenidos este año, que representan un 15% más que en 2017, último ejercicio comparable por el carácter bianual de algunos salones que organiza la institución. El beneficio bruto de explotación (también llamado Ebitda) superará los 25 millones de euros.

En las cuentas no hay señal de agotamiento de la institución que, con sus dos recintos de Barcelona y de L'Hospitalet de Llobregat, el año pasado albergó el centenario del Salón del Automóvil y el Mobile World Congress. Tampoco las protestas del mes de octubre tras conocerse la sentencia del procés han tenido un impacto significativo, si bien el director general de Fira, Constantí Serrallonga, ha afirmado sobre los salones celebrados aquel mes: “Coincidieron con los días de más crispación. No es el mejor momento para celebrar estos salones. Hemos hecho muy buenos salones, pero hubieran podido ser extraordinarios”. Incluso el presidente del consejo de administración de Fira de Barcelona, Pau Relat, se ha atrevido a vaticinar que la próxima edición del Mobile no sufre por el contexto político y que su próxima edición será “la mejor edición que hemos hecho nunca”.

En la presentación de los resultados todos los representantes de las administraciones ensalzaron el acuerdo cerrado la semana pasada para financiar la ampliación del recinto de Gran Via de l'Hospitalet y la remodelación del espacio histórico de avenida Maria Cristina, en Barcelona. De hecho, han puesto el consenso cosechado entre las diferentes administraciones (Generalitat y ayuntamientos) como un ejemplo para la política en general, en un momento en el que se negocia la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y en el que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona están enfrascados en las negociaciones para sacar adelante sus respectivos presupuestos para 2020.

“Esperemos que todo ello inspire decisiones trascendentales que se deben tomar próximamente en relación a la investidura y también a los Presupuestos que deben aprobar las diferentes administraciones”, ha dicho Colau. La alcaldesa también ensalzó la forma como Barcelona ha superado “el conflicto político u equivocadamente judicializado”, y aseguró que la Fira ha desempeñado un papel para “minimizar” el impacto económico del actual contexto político en la ciudad.

El presidente del consejo de administración de Fira de Barcelona, Pau Relat, que justo lleva un año al frente de la corporación, ha llamado a “actuar con serenidad, clima de diálogo y entendimiento”. Se sumó asimismo a las reivindicaciones que esta semana, desde el ámbito empresarial, han reclamado estabilidad para apuntalar la actividad económica en un momento en el que las estadísticas ya muestran síntomas de desaceleración.

Ni el vicepresidente económico de la Generalitat, Pere Aragonès, ni la consejera de Empresa, Àngels Chacón, han querido entrar en el debate de la estabilidad política.

Aunque defendió un marco estable, Joan Canadell, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona —institución fundadora de Fira de Barcelona y miembro de su consejo general— dio por hecho que “el país se está acostumbrando a la inestabilidad y no nos está afectando de forma significativa: nuestra economía es cada más resiliente”.

Impacto económico

Fira ha hecho un estudio para cuantificar el impacto económico de la ampliación del recinto de Gran Via que quiere tener listo en 2024, con el que prevé poder celebrar diversos salones a la vez en l'Hospitalet. Y las conclusiones son que esa ampliación supondrá 675 millones de euros adicionales anuales entre su inauguración y 2028. El estudio, elaborado por el Instituto de Economía de Barcelona de la Universitat de Barcelona, considera que 491 millones procederán de la actividad generada entre empresas catalanas que participen en salones y otros 139 millones por gasto de visitantes. La construcción supondrá un negocio de 211 millones de euros.