El portavoz de Vox en Madrid insulta a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau

Javier Ortega Smith, en el Congreso de los Diputados. En vídeo, sus declaraciones. ULY MARTIN

- ¿Qué le parece el Belén instalado por Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona?

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha contestado así a la pregunta que un periodista le ha dicho esta mañana en la capital: "No, no lo he visto [el portal de Belén del Ayuntamiento de Barcelona], ¿cómo es?, me han dicho que son como unas cajas de cartón espantosas, ¿no? Pues es como ella. Una cosa completamente deslavazada y sin el menor carió estético. Un Belén tiene que ser lo que es, un Belén es la representación de un momento religioso, pero también una parte indudablemente artística. Ada Colau es la antítesis del arte, del buen gusto y del sentido común".

El pesebre del Ayuntamiento de Barcelona en la plaza de Sant Jaume ha vuelto a ser objeto de debate público. En esta ocasión lo componen una treintena de cajas de madera apiladas, como si fuera una buhardilla o un trastero, con objetos familiares dentro y también las figuras tradicionales de la Navidad.

Este año lo firma la artista Paula Bosch, que ha querido homenajear los objetos que evocan la Navidad. Los adornos, las bolas, las soperas, la comida, las copas de cava, los polvorones, distintos pesebres, figuras nuevas y otras más viejas o espumillón. La de este año es una polémica más estética que conceptual. Atrás han quedado la polvareda que levantó hace muchos años el robo del niño Jesús, el belén que incluía una figura de un butanero; o el del año pasado, una mesa con sillas que representaban los personajes tradicionales y en el que el niño Jesús se intuía por la silla decorada con un babero.

Las declaraciones de Ortega Smith se producen cuatro días después de que una víctima de violencia de género se encarase con él en el Ayuntamiento. “Pido un pacto contra el silencio negacionista”, dijo el líder de ultraderecha en Madrid, que también describió a las asociaciones feministas como "chiringuitos". Numerosas mujeres que asistieron al acto pisotearon el suelo en señal de protesta. Otras se levantaron al grito de "vergüenza". 1.028 mujeres han sido asesinadas desde que empezaron a contabilizarse en 2003. Vox logró 124.252 (7,53%) de los votos y cuatro concejales en las elecciones municipales de mayo.

