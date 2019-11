Almeida envuelve el belén del Ayuntamiento con una bandera de España: “Es tradicional”

La bandera de España llega al belén. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado este viernes junto a la vicealcaldesa Begoña Villacís el belén del Ayuntamiento de Madrid en el Palacio de Cibeles, que este año se ha instalado en una peana con faldón de la bandera, que los visitantes pueden rodear. Obra del maestro belenista José Luis Mayo Lebrija y compuesto por más de 200 piezas, simboliza los espacios de encuentro de las fiestas frente a "tiempos de turbación", según la explicación del alcalde, que lo ha justificado con la tradición navideña.

José Luis Martínez-Almeida ha defendido que la elección de la bandera de España para rodear el belén es un "elemento tradicional" en los belenes de las casas y ha aprovechado, a continuación, para cargar contra el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez.

"Frente a un Gobierno en funciones del PSOE que pretende pactar con aquellos que dieron un golpe de Estado y con aquellos que son herederos de los que asesinaron a mas de 900 personas, creo que nunca está de más, y menos en estos tiempos, reivindicar la bandera nacional", ha señalado Almeida, quien cree que quienes pactan con quienes quieren "romper la unidad" no pueden defender el orgullo de ser españoles.

La vicealcaldesa se ha unido a la defensa de la utilización de la bandera española en el belén, porque "nunca está de más y hay mucha gente que se siente representada en ella". Los que se han sentido indentificados con estos argumentos han sido los representantes de Vox. El portavoz del partido de extrema derecha en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha señalado ante los periodistas que la bandera "queda muy bien" porque es el "símbolo de la familia española", además de defender que "era una pena que en los últimos años de la izquierda sectaria se hubiera querido convertir la Navidad en una especie de carnaval".

"A mí no me parece mal que esté la bandera de España", ha dicho por su parte el portavoz de los socialistas, Pepu Hernández, quien ha considerado que "a veces se equivocan" cuando no figura "el escudo constitucional".

En este acto, al que no ha acudido Más Madrid, el alcalde ha alabado el diseño y la complejidad técnica de un belén en tres planos, pues uno de sus cuatro extremos cuenta con un fondo paisajístico y el resto están abiertos. Es uno de los diez nacimientos con los que el Gobierno de PP y Cs quiere resaltar esta tradición cristiana.

El belén del Ayuntamiento se expone desde este viernes y hasta el próximo 5 de enero de 10.00 a 20.00 -a excepción de las festividades de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Reyes, cuando solo abre los mañanas-. El 1 de enero no se podrá visitar. Acceder es gratuito pero quienes quieran reservar plaza para cada turno de 50 personas a través de internet tendrán que abonar 0,50 céntimos por gastos de gestión.

