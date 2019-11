El turismo de convenciones y negocios resiste las turbulencias del ‘procés’

La semana de incidentes que se vivió en Barcelona y en algunas de las principales infraestructuras catalanas no ha pasado una factura a la organización de congresos y convenciones en relación con los años próximos. Sí tuvo una afectación puntual los días más críticos –la semana inmediata al 14 de octubre– con la cancelación de una convención y la decisión de algunos participantes de no acudir a las reuniones, pero se trató de un efecto pasajero: "Sí que es cierto que existe el debate político, como el que provoca el Brexit de Londres. Si esto fuera como Hong Kong ya veríamos... pero desde el punto de vista de congresos no hemos tenido más consecuencias", ha explicado el regidor de Turismo e Industrias Creativas del consistorio, Xavier Marcé, en la valoración del Salón internacional de congresos y reuniones IBTM que se celebró la semana pasada.

Una reunión del sector que es un barómetro para comprobar la salud de turismo de las convenciones, congresos y reuniones de negocios, que en Barcelona representa el 40% del total de los visitantes anuales. "Cerraremos el año con alrededor de 2.000 reuniones. Hemos vuelto a cifras de 2017, un año que fue récord", ha apuntado Eduard Torres, presidente de Turisme de Barcelona. El año pasado se cerró con menos actividad y un descenso de pernoctaciones en la ciudad. "Hay que tener en cuenta que algunos congresos que aportan muchos visitantes se hacen cada dos años", ha matizado. En euros, el impacto de ese tipo de reuniones en la economía de la ciudad en 2018 fue de más de 2.000 millones de euros.

La ciudad está situada en el top 5 de las capitales internacionales en la celebración de congresos y convenciones, una condición a la que ha llegado sin ser capital de Estado. El 40% de las convenciones o congresos son alrededor de la medicina y la farmacia, el 15% de la industria tecnológica, el 10% del sector industrial, con un peso importante de lo alimentario, y un 10% de reuniones de profesionales del mundo académico. "Una proporción que representa el interés y el peso de esas actividades en la economía barcelonesa", ha subrayado Marcé.

Barcelona celebra tres de los cinco congresos médicos más importantes del mundo –Oncología, Diabetes y Urología–, reuniones con 20.000 y 30.000 congresistas. Como lo fue el congreso europeo de Oncología (ESMO), que se ha celebrado por primera vez en la ciudad con unos 30.000 delegados. El Mobile es otra de las convenciones estrella, a la que en 2021 se sumará la feria mundial del sector audiovisual a la que asistirán 80.000 personas. En relación con 2020, la ciudad ya tiene confirmados 33 congresos con más de 1.000 delegados y los responsables del Barcelona Convention Bureau trabajan en 127 candidaturas diferentes hasta 2025. La mayoría de ellas son del sector médico y científico (40%) y un 15% del tecnológico.

Otra de las citas que se ha renovado por tres años es precisamente la feria del sector (IBTM), la que marca las tendencias y el futuro de unos congresos que generan más valor que el estrictamente hotelero y de gasto en la ciudad. En opinión de Torres, más allá de los grandes congresos, la tendencia actual es a la especialización, a la personalización de convenciones más pequeñas. Una apuesta en la que Barcelona quiera jugar.