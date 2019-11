El Gobierno se abre a buscar una alternativa a la comisaría de Via Laietana de Barcelona

El Gobierno ha abierto este viernes la posibilidad de trasladar a la Policía Nacional de su sede actual en la Via Laietana de Barcelona a otro nuevo emplazamiento, después de que el Ayuntamiento de la ciudad aprobase esta semana la petición del traslado para convertir el edificio en un museo de la "represión franquista". "La Policía Nacional se va a quedar en la ciudad de Barcelona", ha

asegurado la ministra portavoz, Isabel Celaá, que acto seguido ha matizado que "otra cosa es que se pueda localizar un mejor asentamiento para la Policía".



La propuesta de Esquerra de dejar el número 43 de Via Laietana ha generado esta semana malestar dentro de sectores de la Policía al considerarla inoportuna, después de los violentos disturbios ocurridos el mes pasado en protesta por la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés. La respuesta de este viernes de la ministra Celaá contrasta con la opinión de un portavoz del Ministerio del Interior, que al ser preguntado el pasado miércoles por el actual edificio de la Jefatura Superior de la Policía aseguró: "No hay plan ni está previsto",



La propuesta de Esquerra en el Ayuntamiento de Barcelona prosperó este martes con el apoyo del PSC, de Barcelona en Comú y Junts per Catalunya. Ciudadanos, PP y Cs, PP Barcelona Canvi votaron en contra. Además del traslado de esta sede policial a otro lugar se reclama "la conversión del edificio en un centro de memoria sobre la represión franquista y la lucha por las libertades democráticas".

El traslado de esta comisaría es un tema que se arrastra desde hace tiempo. En junio de 2017, durante el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), el Congreso ya aprobó que la comisaría de Policía de la Via Laietana de Barcelona se convirtiera en un museo de la memoria histórica. Con los votos a favor

de todos los grupos menos del PP, salió adelante en la Comisión de Interior una Proposición No de Ley presentada por el entonces portavoz de ERC, Joan Tardà.