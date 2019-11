Ciudadanos enfría la posibilidad de una coalición con el PP en Cataluña

Las probabilidades de reproducir en Cataluña una coalición con la fórmula de Navarra Suma parecen alejarse. El Partido Popular no ha logrado avances significativos para materializar una alianza electoral con Ciudadanos en el Parlament. Los líderes de ambas formaciones han trasladado esta mañana enfoques diferentes para agotar la legislatura, que finalizará dentro de dos años en caso de no producirse un adelanto electoral. Precisamente este jueves, el president Quim Torra ha anunciado en una entrevista que no tiene previsto adelantar los comicios.

Los representantes de ambas formaciones han comparecido de forma separada en la Cámara. Lorena Roldán, portavoz de Ciudadanos en Cataluña, ha asegurado que la posibilidad de conformar una coalición "no era el objeto de la reunión". La portavoz reclama un acuerdo legislativo a las otras dos fuerzas constitucionalistas, PP y PSC, para "buscar soluciones a los problemas que más preocupan a los catalanes".

Roldán ha esgrimido las intenciones de Torra de concluir la legislatura para evitar plantear una alianza. "Creo que no es el momento de hablar de coaliciones electorales, las elecciones no están a la vista", ha argumentado. "Hay problemas en Cataluña que no pueden esperar más: tenemos que escoger aquellos temas en los que nos podemos poner de acuerdo; no debemos ponernos obstáculos entre nosotros". Ciudadanos tiene prevista una reunión con los socialistas la semana que viene para tratar de aunar posturas, si bien el líder del PSC, Miquel Iceta, ya ha mostrado sus recelos a que pueda lograrse algún acuerdo.

Alejandro Fernández ha defendido su apuesta por Cataluña Suma. El líder de los populares catalanes ha asegurado durante su comparecencia que se trataría una "coalición puntual", y que la retirada de Ciudadanos es un error. "No es una OPA, no se liquidaría a las formaciones políticas que la compusiesen", ha subrayado Fernández. "Vamos a mantener la mano tendida, al igual que ocurrió con la moción de censura, que al final accedieron a presentarla", ha añadido. El popular ha rechazado el acuerdo legislativo que oferta Roldán, al considerarlo "insuficiente" e idéntico al que presentaron durante la moción de censura fracasada del pasado 7 de octubre.