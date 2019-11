Nunca subas un conejo a tu barco

La María del Carmen preside un espacio luminoso con suelo de tablones como una embarcación y en el que se juntan patrimonio material y creencias. La barca va adornada para una procesión marina y cargada con diversos elementos relacionados con las supersticiones del mar: una escoba, que nunca has de poner del revés pues pescarás huesos y calaveras; sal, que no se puede pasar de una embarcación a otra; zapatos de calle que jamás has de llevar a bordo, un paraguas...