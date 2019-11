“Feminazis” y “Vox”: las pintadas en las fachadas de centros para la igualdad de Fuenlabrada

Carolina González no sabe si sintió más pena o más ira cuando llegó esta mañana a trabajar. En la fachada del edificio donde va cada día, un centro 8 de marzo del Ayuntamiento de Fuenlabrada, había varias pintadas: "feminazis", "Vox" y esvásticas dentro del círculo que forma parte del símbolo de la mujer. No era la única fachada rociada con spray verde. Los dibujos y las palabras estaban en todos los edificios del consistorio en los que se trabaja en temática se igualdad y violencia de género del municipio.

González es consultora en la Agencia Género y Comunicación, que da servicio a varios centros para la igualdad del consistorio madrileño, y llama a Fuenlabrada “el paraíso feminista”. “Vienen realizando una labor de lucha contra la violencia de género y acciones para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres alucinante, me da muchísima pena que existan personas que no sólo no lo valoren sino que no quieran que sea así”. Asegura que, en parte, “se debe a que se sienten fuertes porque notan que su discurso ha calado en la sociedad, aunque lo hagan a escondidas durante la noche, pero es algo que indudablemente viene fraguándose desde hace un tiempo”.

¿Quiénes? La consultora se refiere a los mismos que el pasado domingo, tras el recuento electoral de las Elecciones Generales que dio 52 escaños al partido de ultraderecha, gritaban “a por ellos” en el acto de Vox. Lo mismo opina Isabel Mastro, de la misma agencia, está convencida de que se debe al “refuerzo del discurso negacionista que se ampara desde Vox y la sensación de impunidad con la que están actuando”.

Desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada condenaron públicamente estos hechos y los denunciaron ante la Policía. Raúl Fernández, concejal de feminismo del Ayuntamiento de Fuenlabrada, fue a quien le sonó el móvil varias veces muy temprano. Eran algunas de las responsables de los centros asociados a esta concejalía para denunciar las pintadas. El edil cree que esto "es fruto del blanqueamiento de la extrema derecha" y un "creciente discurso machista que solo genera odio".

De forma inmediata se puso en marcha el protocolo Borra el odio: "Se activa cuando hay actos vandálicos relacionados con delitos de odio, y en menos de 24 horas las pintadas han desaparecido". Cuando llegó el mediodía, las fachadas ya estaban limpias y, para entonces, el Consejo Local de la Mujer había convocado una concentración para la tarde de este miércoles frente a la Casa de la Mujer como acto de repulsa, a las 17.30. Carolina González, la psicóloga y también directora de la Asociación Victoria contra la violencia de género de la localidad, asegura que no hay otra respuesta posible que la condena inmediata y la denuncia. Y añade esa frase ya convertida en lema: "Y no dar ni un paso atrás".

