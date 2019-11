El Rec de Igualada enseña la piel

El principal atractivo del Rec son las ofertas de moda. Un total de 80 marcas ofrecen sus stocks a precios radicalmente bajos. Se pueden encontrar productos de marcas deportivas como Adidas, Quiksilver, Vans, Converse, La Sportiva o Element; otros de moda como Mango, Antonio Miró, Nice Things, Miriam Ponsa, Txell Miras o Gorni Kramer. También hay oferta de productos para el hogar de Textura, firmas infantiles como Yporqué, Say please, Petit Oh, 1 + in the family o Picnik Barcelona. Además, hay firmas de piel como Torras o Cuirum y proyectos más pequeños como los jerseys reciclados de Iaios o las marcas que participan bajo el paraguas 080 Barcelona Fashion.

Solo esto ya es un atractivo que moviliza a personas de todas partes, es conocido entre los organizadores que mucha gente se coge el día de fiesta para poder mirar todo el género que hay el primer día. Pero el Rec no termina aquí, la agenda cultural, con tres escenarios de música, y gastronómica, con unos cuarenta foodtrucks, también merece una excursión. En la edición anterior, pasaron por el festival más de 100.000 personas.