La Junta Electoral descarta desalojar la acampada de estudiantes en Barcelona

La Junta Electoral de Barcelona ha rechazado la petición de Ciudadanos para ordenar el desalojo de la acampada de estudiantes de la plaza Universitat contra la sentencia del procés, aunque ha instado a la policía a adoptar las medidas necesarias para que no interfiera en la votación del 10-N. En su resolución, la Junta Electora Provincial considera que la acampada no impide el derecho de los partidos a realizar actos electorales en la plaza y recuerda que no es competencia suya "ejercer competencias de orden público sustituyendo a las autoridades gubernativas".

La junta dice que en la jornada electoral el paso hacia el colegio electoral que hay en la zona debe hallarse "libre y expedito", una condición que ahora mismo se da, puesto que las tiendas de campaña no ocupan la acera del lado montaña ni el carril lateral, por dónde pueden circular buses y taxis. La resolución también dice que las fuerzas y cuerpos de seguridad deben adoptar medidas para que la zona esté libre de símbolos políticos o reivindicaciones, debiéndose también garantizar que no se realizan actos de proselitismo electoral con los electores y que no se perturba su acceso al colegio.

Así mismo, la Junta Electoral apunta que las fuerzas y cuerpos de seguridad "deben adoptar aquellas medidas que consideren pertinentes para impedir que los acampados puedan interferir con el normal desarrollo de la votación".