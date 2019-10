Muere un hombre de 42 años en la acampada de ‘sin techo’ a las puertas del Ayuntamiento de Vigo

Ha sido su compañero en la tienda de color gris el que ha descubierto esta mañana el cuerpo "frío" de J.E.C.C., vecino de Vigo de 42 años. "Está pajarito", alertó al resto de usuarios y al líder de la Acampada contra la Pobreza, Juan Miguel Carollo, después de comprobar que el amigo había muerto en silencio. J.E.C.C. tenía "adicciones", explican, pero su fallecimiento fue repentino, inesperado, y ayer sábado a la cena, por no consumir, "ni una cerveza se había bebido". "Solo había Tang de piña, y eso es lo que tomó", aseguran. Los mismos compañeros recuerdan que este hombre llevaba ya "unos tres meses" haciendo uso de las tiendas del campamento reivindicativo, e informan de que no tenía opción a entrar en el albergue municipal para transeúntes porque estaba cobrando una pensión no contributiva.

El próximo mes de febrero, la Acampada contra la Pobreza cumplirá tres años en la Praza do Rei, la explanada situada a las puertas del Ayuntamiento de Vigo. Reclama mejoras en los servicios sociales y medidas de acogimiento más estables para que las personas sin hogar puedan rehacer sus vidas desde cero. En septiembre, después de un verano en que las siete tiendas autorizadas se vieron desbordadas con hasta 20 personas por noche, Juan Carollo y otros usuarios acudieron al pleno municipal y anunciaron la "muerte reivindicativa", e inminente, de uno de ellos para presionar al Ayuntamiento a abrir "una vía de diálogo". La respuesta de la nueva concejala de Política Social, Yolanda Aguiar, no se hizo esperar y Carollo fue recibido.

Pero ahora sí ha habido una muerte. Esta madrugada, en las tiendas dormían 12 personas. Según el registro diario que lleva a cabo Carollo, desde hace año y medio han dormido más de 3.000, incluidos un par de matrimonios de mediana edad.

El Ayuntamiento ha explicado en un comunicado que el fallecimiento "responde a causas naturales" y que "esta persona estuvo siendo atendida en todo momento por los servicios sociales". Según la versión oficial, a J.E.C.C. "se le ofreció pasar la noche en el Centro Integral de Inclusión y Emergencia Social [el albergue municipal, que gestiona Cruz Roja]" y él lo "desestimó". De hecho, sigue informando el consistorio, "esta noche hubo cuatro vacantes para hombres y otras cuatro para mujeres en el albergue de Teis de la Fundación Santa Cruz [un centro religioso concertado]". Anteriormente, "se le puso en contacto con Médicos del Mundo para alquilar una habitación en virtud del convenio que el Ayuntamiento tiene firmado con esta institución", concluye el comunicado.

Sin embargo, fuentes del campamento niegan que se le aceptase en el albergue. Explican que las personas sin hogar solo tienen derecho a ocupar las camas 10 días y deben dejar luego el sitio a otros durante los siguientes 10. La temporalidad, comentan, también afecta a las plazas del albergue de Teis. Pero además, en el caso concreto del fallecido, insisten en que "llevaba meses" pernoctando en la plaza y "no porque no quisiera ir al albergue": "Desde hace tres meses", las personas que reciben una prestación tienen "prohibido la entrada", aseguran desde la Acampada contra la Pobreza de Vigo.

El grupo esperará "por respeto al compañero fallecido" antes de hacer público un comunicado sobre los hechos. "La concejala se ha presentado esta mañana", reconocen, pero al mismo tiempo recuerdan que en la acampada "hay gente con un estado de salud físico y psíquico lamentable" y que hace ya "tiempo" que lo vienen "advirtiendo".