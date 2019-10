Barcelona promueve áreas comerciales de gestión público- privada

“Fidelizar a los clientes, hacer promociones, mejorar la iluminación y crear tejido de barrio con los vecinos”. Son algunas de las ventajas que enumera Juan Carlos Arriaga, presidente de Born Comerç y firme defensor de los APEU. Que ya los conoce directamente en su versión inglesa porque el grupo Sagardi tiene un restaurante en el BID de Hackney, en Londres. Cree, además, que la gestión profesionalizada puede ser más efectiva para dar una personalidad propia a los establecimientos y al propio barrio: “En el BID de Londres los vecinos también forman parte del consejo asesor”.

Actualmente los costes de las campañas de promoción o las actividades que se organizan en un eje comercial se afrontan con las cuotas de los asociados y las subvenciones municipales que suelen ser del 50% del presupuesto anual. “El problema es que no todos los comerciantes pagan la cuota —es voluntaria y no se puede obligar a contribuir— y que hoy en día no se puede depender de una subvención que llega con un año de retraso. Hace falta profesionalizar la gestión y acabar con un modelo que se apoya en voluntarismo o en agentes dinamizadores que no pueden llegar a todo”, sostiene Vendrell, de Barcelona Comerç.