Actuación: Zoo + Jazzwoman Organizador: Concert de Benvinguda de la Universitat de València Lugar: Plaza de Toros de Valencia, viernes 18 de octubre de 2019

No hay ahora mismo una banda valenciana con mayor poder de convocatoria que Zoo. Puede que en ello concurra una cierta ausencia de sana competencia – es obvio que su parroquia ya no puede invocar a Aspencat, La Gossa Sorda u Obrint Pas en el reparto de preferencias, y los relevos de estos aún están en crecimiento – pero el hecho de que estén agotando el papel no solo en Valencia sino también en grandes recintos de Madrid, Santiago o Barcelona (sin olvidar sus giras por países como Japón) es una buena muestra de que son un proyecto más que consolidado y en un tiempo récord. Apenas cinco años que parecen un mundo, desde que su canción Estiu se convirtió en hito viral. El tradicional Concert de Benvinguda al curso universitario les tenía como principal reclamo, y no pudo ser más eficaz: las siete mil entradas agotadas en tres días, ya hace meses.

Maquinaria perfectamente engrasada sobre cualquier escenario, Zoo remiten a una fórmula que funde compromiso sociopolítico con ritmos que casan con la nueva gramática urbana. Tradición asumida en su uso de la sección de vientos (trombón y saxo con aroma a pasacalle o a desfile de moros y cristianos) y modernidad en la forma de vehicular su discurso, con el rap como eje verbalizador y la electrónica de amplio espectro, el breakbeat, el dub, el dancehall y hasta el son cubano (ahí estuvo la arrumbada Rituales de santería) como condimentos de un menú diverso que solo ha necesitado dos álbumes y algunos singles para cuajar. Formación híbrida, con línea del frente rock pero retaguardia con DJ a cargo de las bases en lugar de batería. Mestizaje sin carcoma, aunando reivindicación y tono festivo.

¿El elemento que unifica todo? Su condición de himnos, expuestos con un lenguaje sencillo pero contundente (combinando valenciano y, en menor medida, castellano), aligerado por la forma en que Toni Sánchez “Panxo” y Arnau Giménez se alternan al micro. El público que abarrotaba la plaza las coreó con el mismo énfasis que la banda. Y sin necesidad de grandes arengas porque sus textos ya lo dicen todo, si bien quisieron dedicar la tropical La mestra a su condición de hijos de la escuela pública y en valenciano.

La noche tenía mucho también de fin de etapa, de baño de masas en el cap i casal antes del parón indefinido que se van a dar para tomar aire tras un lustro de vértigo, y se vio enriquecida por un plantel de colaboraciones puntuales. Entre ellas, la de Jazzwoman en Cançons d’ofrena (con ese contagioso desvío a terreno dubstep), quien ya había protagonizado el primer concierto del programa doble en similar sintonía: partiendo de la tradición hip hop para ir acercándose a sonoridades más tórridas, al dancehall y al reggaetón, con Hien (Periferia Norte) secundándola y Tesa echando una mano: ambas prueban – junto a McKea o Albany – que los géneros urbanos en Valencia piden paso con nombre de mujer