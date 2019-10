Errejon culpa también a los comunes de Colau del bloqueo y de las nuevas elecciones

Iñigo Errejón, candidato de Más País-Més Barcelona, ha justificado esta mañana la necesidad de presentar una lista por Barcelona que competirá con Catalunya en Comú-Podem a la necesidad de desbloquear la situación política y facilitar que haya un Gobierno en La Moncloa. “Estas elecciones no se deberían producir. Es una inmensa responsabilidad que se repitan. Y no se hacen por un descuerdo en la transición ecológica, por la ley de alquileres o el blindaje de las pensiones. Se producen porque hay formaciones políticas que han puesto los intereses de las siglas por encima de los intereses de la gente", ha afirmado. "Seria una locura pensar que votando a las mismas fuerzas políticas culpables del bloqueo se va a salir del bloqueo. Si alguien no quiere que se repita el bochornoso espectáculo de este verano tiene que votar diferente".

Acompañado de Juan Antonio Geraldes cabeza de lista por Barcelona y que había militado en Comunistes, Errejón ha replicado con esa tesis cuándo se le ha planteado que los comunes le han reprochado que su presencia les puede comportar perder votos. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, que justo a la misma hora participaba en un acto en Castelldefes, ya afirmó hace días que En Comú-Podem ocupaba el espacio de la izquierda no independentista y que es innecesario por tanto la lista de Más País. "Me preguntan porque nos presentamos en Barcelona y es porque el pueblo de Cataluña es el que tiene más a perder con este bloqueo político. A la derecha le va bien el conflicto en Cataluña por una cuestión electoral", ha afirmado.

Ante un aforo de 150 personas y con 45 minutos de retraso –dos de los asistentes se han ido y en la calle le han increpado por ello-, Errejón ha presentado la candidatura ante un aforo entregado y que le ha ayudó a conseguir las avales para poderse presentar. El candidato ha explicado que ha dado el paso adelante para suplir el trabajo que no han hecho algunos. "Se que el partido socialista está un poco nervioso", ha señalado apuntando que hay fuerzas políticas consolidadas, en alusión al PSOEm que no le perdonarán que quiera competir. El candidato ha advertido que las elecciones se pueden celebrar en un "clima peligroso" ante el hartazgo de los electores progresistas. "La gente del tripartido de derechas está muy movilizada. Les ha tocado la lotería", ha dicho pidiendo el voto de los eventuales abstecionistas.

El mitin se ha celebrado a pocos metros del corte de la Gran Vía por grupos independentistas. Errejón ha querido ser especialmente cauto con la sentencia del procés al no ser oficial pero sí que ha subrayado que lo que se ha publicado es desproporcionada y que no servirá de nada. "Utilizan el 155 como una la varita mágica cuando no ha servido .No se usa el 155 como un instrumento constitucional sino como una porra contra los otros".

El acto ha servido para presentar la candidatura y a Geraldes, cabeza de lista, ajeno hasta ahora a la primera línea política. El candidato se ha querido sacudir de encima las críticas que le han formulado sus adversarios por haber figurado en una lista en las elecciones municipales en Sant Boi por Guanyem, patrocinada por la CUP. “No soy independentista. Parece que no saben lo que quiere decir soberanía”, ha afirmado señalando que ese término significa la capacidad de decidir en todos los aspectos. Raimundo Viejo, número tres de la lista, ha señalado que ellos no deberían estar ahí porque se presuponía que el PSOE y Podemos llegarían a un acuerdo. El exdiputado ha defendido la necesidad del desbloqueo y ha acusado a ERC de haber votado no a los presupuestos y de haber facilitado la irrupción de Vox en el Congreso. "Eso pesará en la conciencia de Rufián", ha dicho.