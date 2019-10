Colau ficha a la hija de Ernest Lluch para encabezar la lista al Senado

Ada Colau no ha sido especialmente activa en las campañas de las citas electorales en las que ella no es la cabeza de cartel. Ayer, sin embargo, bajó a la arena en un acto en el mercado de Sant Antoni de Barcelona, junto a Jaume Asens, para presentar el lema de campaña —“Con Rivera no. Con nosotros sí”— y un nuevo fichaje. Se trata de la historiadora Rosa Lluch, hija del exministro socialista asesinado por ETA, Ernest Lluch, y que liderará la lista del Senado por Barcelona.

“Reconozco que siento vértigo al decidir ser candidata, pero ante el actual diálogo de sordos entre Cataluña y resto de España, hacía falta dar un paso adelante, porque es imprescindible que haya diálogo y que se llene de contenido”, aseguró Lluch. La también profesora de Historia medieval en la Universidad de Barcelona da ahora el paso a la primera línea, después de haber cerrado la lista al Congreso en las pasadas elecciones del 28-A. Releva como cabeza de cartel a Noèlia Bail, la líder de Podem.

La alcaldesa agradeció el gesto de Lluch, que considera que personifica la apuesta de En Comú Podem de apostar por el diálogo y superar la política de bloques. Y aprovechó para cargar contra el PSOE por sus flirteos con la derecha. “No nos gusta que el PSOE de Pedro Sánchez hable ahora de aplicar el artículo 155 en Cataluña y que se abra a un acuerdo con la derecha, con Ciudadanos”, dijo. El pasado sábado, Albert Rivera levantó el veto que había mantenido hasta ahora hacia una investidura socialista.

“Ayer [por sábado] se confirmó nuestra sospecha. Finalmente Rivera alzó el veto a Pedro Sánchez, abrió la puerta a un pacto con el PSOE. Nosotros siempre hemos dicho que si Albert Rivera no era vicepresidente del Gobierno, era porque no quería”, criticó Asens.

Colau, por su parte, erigió a su formación como “la única garantía de que pueda haber un gobierno de izquierda” en España tras el 10-N e hizo un llamamiento a “los votantes progresistas que prestaron su voto a Sánchez creyendo que serviría para cerrar el paso a la derecha, y ahora ven que les ha fallado”.