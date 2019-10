Isa Serra denuncia la agresión de dos hombres a dos menores extranjeros en Hortaleza

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha denunciado un caso de "xenofobia" en un vídeo que ha aparecido este jueves en la Red. En él, dos hombres, enmascarados con palos o remos, atacan a dos chicos en el barrio madrileño de Hortaleza. Los más jóvenes parecen de origen magrebí y están en una parada de autobús. Una persona graba y en escena aparecen dos hombres con máscaras que empiezan a atacar a los chavales. Uno de ellos huye corriendo. Segundos después, escapa el otro.

"No sabemos quiénes son los agresores ni quién lo ha grabado", explica un vecino de la zona de Hortaleza que prefiere mantenerse en el anonimato. "Pero queremos denunciar que esto es el resultado de la situación que se ha generado en el barrio", continúa este vecino. En este barrio se encuentra el centro Isabel Clara Eugenia de primera acogida a menores extranjeros no acompañados (MENAS). En la zona hay dos centros de la Comunidad de Madrid: uno para niños hasta 14 años y otro para chavales de 14 a 18. La Comunidad tiene la tutela de todos los menores que están en situación de desamparo. Bien sea porque sus padres hayan perdido la tutela, bien porque no se tenga constancia de quiénes son sus tutores. En este grupo entran los menores extranjeros no acompañados. Ambos centros rodean el parque Isabel Clara Eugenia. Ambos han sido acusados de trato vejatorio. Ambos han sido utilizados como arma arrojadiza política.

Tremendo.Esto es lo que está pasando.Gente que se organiza para ir a pegar a los niños migrantes.



No nos sorprenda, muchos medios de comunicación y las derechas han tomado a los MENAs como chivo expiatorio,y eso fomenta xenofobia, odio y violencia. Niñ@s q necesitan protección. pic.twitter.com/5IYzN97JH5 — Isa Serra (@isaserras) October 3, 2019

Vecinos, trabajadores y asociaciones, como la Fundación Raices, han denunciado "saturación" y "hacinamiento" en los mismos. "El centro está por encima de sus posibilidades y no ofrecen oportunidades a los chavales", continúa este vecino que considera que la agresión tiene origen en el tratamiento "sensacionalista" que se ha dado a este tema: "Algunos políticos como Ortega Smith [de Vox] o Aguado [el vicepresidente de la Comunidad, de Cs] han usado a estos menores para sacar rédito político: se ha generado un polvorín". En julio, el colectivo de ultraderecha Hogar Social colgó una pancarta en la valla del Centro de Primera Acogida de Hortaleza en la que se tachaba a los menores no acompañados "peligrosos".

La representante de Unidas Podemos Serra considera que la responsabilidad de este ataque encuentra su origen en "muchos medios de comunicación", que han tratado el tema con sensacionalismo, y a "las derechas" por fomentar este tipo de agresiones. Serra ha afirmado que se ha utilizado a los Menas como "chivo expiatorio" de un mensaje que fomenta "odio y violencia". "Esto es lo que está pasando. Gente que se organiza para ir a pegar a los niños migrantes", ha criticado la portavoz, quien ha concluido el mensaje pidiendo "protección" para los niños. Aunque al parecer el vídeo se grabó el domingo, se ha divulgado este jueves. Por el momento no ha habido ninguna denuncia.

