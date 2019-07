Protectores de los menores no acompañados

Tras ser descubierto por la tripulación del barco mercante con el que Ismail El Majdoubi pretendía llegar a la costa de Algeciras aquella noche de marzo, asistió desde la cubierta al despliegue de luces azules pertenecientes a la policía portuaria. Aquella imagen parecía suponer el final de su viaje, pero fue tan solo el primero de los muchos movimientos que le condujeron a siete centros de acogida y residencias de menores diferentes. El suyo es un historial de fugas sin delito y centenares de kilómetros recorridos a pie.

En Castillejos, la ciudad marroquí más cercana a la frontera de Ceuta, abundan las proezas de jóvenes que han migrado. Todo el mundo conoce a alguien que lo ha hecho, incluso sin el consentimiento familiar. Desde muy pequeños asumen los riesgos y persiguen a tientas el sueño europeo. “Cogía los cuadernos y el bolígrafo y les decía a mis padres que iba clase, pero no era verdad. Me dedicaba a matar el tiempo, estaba desmotivado con el futuro”, confiesa Ismael. A sus 20 años hoy es uno de los mediadores de Cruz Roja que el Ayuntamiento de Manuela Carmena contrató para templar los ánimos en el Centro de Protección de Menores de Hortaleza, aunque este es de competencia regional. El lugar fue señalado con pancartas por un grupo de ultraderecha que relaciona la presencia de menores extranjeros no acompañados (MENAS) con el incremento de la delincuencia en la zona.

Hortaleza es un centro de primera acogida para menores de entre 15 y 17 años tutelados por la Comunidad de Madrid que cuenta con 52 plazas pero que ha llegado a albergar a 173 chavales. No todos vienen de fuera, también hay españoles. El hacinamiento azuza las rencillas que se fraguan a fuego lento. Ismail describe un ambiente tenso y deteriorado, donde todo el mundo se grita. Su labor allí es la de apoyar al menor, servirle de referente. También hace las veces de árbitro entre educadores, personal de seguridad e internos. De existir antes una figura así, cuenta, quizá él no habría huido de tantos centros donde la soledad le sobrevino avasallando.

A sus protegidos les enseña caligrafía árabe con pinceles de tinta. O comparte su gusto por el flamenco mestizo. “Muchos inhalan pegamento porque no tienen otra cosa que hacer durante el día, nadie les propone actividades, como clases de castellano o mecánica”, dice Ismail. Las sustancias dificultan la convivencia en el centro y los problemas alcanzan el parque colindante, donde algunos pasan la noche. Se quejan de los colchones en el pasillo y los insultos. La ley limita la estancia en Hortaleza a tres meses, después los menores deberían ser reubicados en otros dispositivos, pero eso a veces no sucede, denuncia Ismail: “La Comunidad de Madrid tienen un problema con el sistema de centros de menores. Y lo peor es que nadie nos pregunta, cuando nosotros somos sus principales usuarios”.

Ahora Ismail tiene un contrato de trabajo, paga el alquiler de su habitación en el barrio de la Concepción y el curso que viene va a formarse como azafato de vuelo. La asociación que está impulsando busca dar voz a los menores extranjeros no acompañados: “Nos han negado la palabra. Todo el mundo habla de nosotros sin dejar que seamos nosotros los que hablemos”, declara. El proyecto acaba de echar a andar y en su segunda reunión ya superaban la treintena. Les interesa constituirse en una suerte de think tank. Lo ocurrido en el municipio barcelonés de El Masnou, donde un centro de MENAS fue atacado tras la presunta agresión sexual cometida por un chico tutelado a una menor del municipio, se le antoja “un síntoma de que hay mucho trabajo por hacer para terminar con la criminalización del colectivo”.

En esta andadura le acompaña Anouar El Mehdi, que acaba de cumplir la mayoría de edad, dejando la residencia de Manzanares donde vivió el último año. Se ha instalado en un piso compartido para jóvenes sin recursos y trabaja cargando y descargando bultos en una gran superficie. Tras cursar un ciclo de mantenimiento, se prepara por las noches para acceder a la Educación Secundaria Obligatoria y en el futuro querría dedicarse a la intervención social: “Los buenos educadores pueden salvar vidas”, señala. En su nueva casa puede llamar a la madre un día a la semana, hace dos años que no se encuentran cara a cara: “Siempre digo que estoy bien, aunque no sea cierto del todo”.

También forma parte de la iniciativa Boutaina Aljanati. Sus cejas palpitan cuando cuenta cómo salió con 17 años de Larrache, una ciudad portuaria de estilo colonial al noroeste de Marruecos. Llevaba consigo un visado de estudiante en regla y decidió no regresar. Estaba enamorada. Sus padres se oponían, no quisieron ayudarla económicamente, y terminó entregándose en el Centro de Hortaleza. Después la derivaron a una residencia de monjas y estudió cosmética. Trabajando como comercial de esta clase de productos le ofrecieron incorporarse a una inmobiliaria de lujo y mostrar viviendas a las grandes fortunas árabes que buscan afincarse en la capital. Hoy vive sola, habla cinco idiomas y le ha cogido el gusto a montar en bici por el Anillo Verde madrileño: “Mi jefe lee todos los días el periódico y va a alucinar. Pero me da igual, no me avergüenzo de quien soy”.

