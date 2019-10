El segundo aniversario del 1 de octubre, en directo | Unos 300 manifestantes protestan en Girona

EL PAÍS

Los CDR llaman a "no dar un paso atrás" en el segundo aniversario del 1-O. Los Comités de Defensa de la República (CDR) han pedido este martes, en el segundo aniversario del 1-O, estar "dispuestos a no solo no dar un paso atrás, sino a dar un decidido paso adelante", y han reclamado evitar acusaciones entre las fuerzas independentistas. En un manifiesto por el 1-O, han asegurado: "Nacimos para defender un referéndum. Crecimos para defender una República. Seremos quien haga temblar al enemigo. Y ganaremos. No tengáis duda". Los CDR han llamado a las fuerzas independentistas a detener las acusaciones entre ellos: "Basta de acusaciones. Basta de señalarnos. Sabemos construir juntos. Lo hemos demostrado muchas veces y lo continuaremos demostrando. Cada uno desde su papel". (EP)