La Comunidad pide tiempo para nombrar nuevo director artístico en Teatros del Canal

“No hay ninguna decisión tomada. Llevo 15 días en la consejería [de Cultura] y me estoy tomando un tiempo para reflexionar”. La nueva consejera de cultura de la Comunidad de Madrid, la escritora Marta Rivera de la Cruz (Ciudadanos) no quiere hablar del tema que interesa a toda la escena cultural madrileña: el nuevo responsable de Teatro del Canal.

Natalia Álvarez, directora de esta institución cultural que cuenta con 3,8 millones de presupuesto para este año, fue cesada el pasado agosto de manera automática. “Yo no he firmado ese cese”, explicaba la consejera. La dirección de Canal está vinculada directamente al consejero del ramo; cuando Jaime de los Santos (PP) pasó el testigo a Rivera de la Cruz, tras el cambio de Gobierno en la Comunidad de Madrid, Canal se quedó sin dirección.

“Va a ser el primer gran anuncio de la Consejería. Estoy deseando comunicarlo”, aseguraba la consejera ayer, en su primer acto público. Fue en Teatros del Canal, para presentar Abierto en Canal, ciclo que, entre el 5 y el 28 de septiembre, mostrará el trabajo de seis “jóvenes coreógrafos” cuyas creaciones han sido ideadas en una residencia artística en Canal. “Hay una programación programada y un grupo de profesionales que están llevando esto adelante”, eludía Rivera de la Cruz desvelar alguna pista sobre el nombramiento. “Estamos trabajando sin prisa, pero sin pausa”, agregó.

Canal, que celebra este año una década de existencia, ha vivido dos etapas vinculadas a sus direcciones artísticas. El primer director fue Albert Boadella. Ejerció hasta el inicio de 2017, cuando fue sustituido por Álex Rigola y Natalia Álvarez. Cuando Rigola dimitió en octubre de ese año (como muestra de rechazo a la actuación policial en Cataluña el 1-0), Álvarez se quedó al frente.

Mientras la primera etapa apostó por un perfil más comercial, la segunda se caracterizó por explorar la experimentación (con éxito: el año pasado Canal consiguió una tasa de ocupación del 85%). “No me gustaría que pensemos exclusivamente en dos caminos y que haya que elegir entre uno u otro”, dijo Rivera de la Cruz. La consejera se comprometió a evitar personalismos o preferencias: “No soy una empresaria que tiene un teatro: lo que a mí me guste no va a definir la línea de lo que se haga en Canal, un buque insignia de la cultura. Sería un atrevimiento por mi parte”.

