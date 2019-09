El amparo legal permite organizar 450 ‘correbous’ al año en Cataluña

El desenlace del encierro de Vidreres —el toro fue abatido por agentes de policía— ha generado críticas de entidades y partidos animalistas, que reclaman la apertura de una investigación que permita depurar responsabilidades. La asociación Lex Alma ha lamentado, a través de su presidenta, Marina Vall-llosada, que se optara por sacrificar al toro en lugar de aplicar alguna otra opción menos tajante. “Tratamos de mediar para que lo sedaran pero ya fue demasiado tarde”, apunta la entidad. En 1999, también en Vidreres, se sacrificó a tiros a diez vaquillas que se habían escapado de los callejones habilitados para el encierro. Entonces, los animales salieron corriendo aprovechando que aún no estaban colocadas completamente las vallas que las debían conducir hacia la plaza y se fugaron hasta las carreteras cercanas. No hubo heridos, pero una de las vaquillas incluso provocó un accidente de tráfico. “En los correbous hay muchos incidentes, siempre, pero si no hay imágenes, no trasciende”, apunta Aïda Gascón, de la entidad AnimaNaturalis.