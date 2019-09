“Invitamos a salvar lotes de comida para salvar el planeta”

Según la FAO, 1.300 millones de toneladas de alimentos en buen estado, un tercio de la producción mundial, acaban en la basura. En España, el desperdicio de comida aumentó un 8,9 por ciento en 2018 con respecto al año anterior. Fue precisamente un artículo de prensa sobre este problema lo que motivó a Gabriel Ramas (Niza, 31 años) a pasar a la acción y empezar a tejer Nice to Eat You, una plataforma web que pone en contacto a dueños de establecimientos —en su mayoría comercios de proximidad— con excedentes de productos alimentarios y consumidores finales, quienes los adquieren a precios reducidos (más del 40 por ciento de descuento). Este ingeniero de caminos dejó su trabajo para dedicarse en cuerpo y alma a la plataforma, que funciona en 80 establecimientos de Madrid y Zaragoza.

¿Somos conscientes de la comida que desperdiciamos?

Este asunto está apareciendo cada vez más en los medios y la gente se va dando cuenta de ello e intenta ponerle solución, sobre todo personas jóvenes por lo que vemos en la plataforma.

¿El desperdicio de comida es únicamente responsabilidad de los consumidores?

Claro que no. Los supermercados tienen mucha responsabilidad en todo esto, sobre todo las grandes superficies. Hace tres años negaban incluso que tuvieran excedente de productos, cuando es más que sabido que el excedente cero es imposible de alcanzar. Ahora por lo menos lo reconocen y se está tratando de combatir de diferentes maneras. Quizás el mayor cambio se adquiera legislativamente, pero eso depende de actores políticos.

¿Cómo funciona la plataforma?

Si eres consumidor, solo tienes que acceder a la web/app y registrarte. Así, puedes consultar los lotes de productos perecederos que ofrecen los distintos establecimientos adheridos a la plataforma. Seleccionas uno o varios, lo pagas con tarjeta y vas a recogerlo.

¿Qué tipo de productos?

Son aquellos que no se han podido vender muchas veces por un exceso de oferta con respecto a la demanda, pero en ningún caso han de confundirse con productos en mal estado o caducados. En la mayoría de los casos son lotes genéricos, es decir, el cliente podrá ver que en el anuncio se ofrece un lote de productos de fruta y verdura, pero no sabe exactamente el qué. Se hace así porque en muchos casos los establecimientos no saben qué tipo de excedente van a tener hasta que se vaya acercando el fin de la jornada.

¿Así se consigue abaratar la cesta de la compra?

Sí, pero no es el motivo principal de la plataforma. Nosotros invitamos a la gente a salvar lotes de comida para así salvar al planeta del gran problema que estamos generando con el desperdicio de comida, entre otras cosas. Aunque los establecimientos proporcionan estos productos en bolsas o envases, nosotros invitamos a los clientes a que acudan con sus propios táperes para recoger los pedidos.

¿Cómo explicaría la repercusión que puede tener una pequeña acción como salvar comida?

Salvando un lote de comida, evitamos que se produzca más cantidad innecesariamente, por lo que evitamos emisiones de CO2 a la atmósfera. Imagina lo que se consigue, si esa acción la realizo yo, mi vecino, mis amigos, familiares… Pero Nice To Eat You es solo una manera, entre muchas, de adoptar cambios en favor del planeta.

¿Qué otras acciones ha incorporado en su rutina personal?

Intento pensar en qué impacto tendrán mis acciones y si hay una manera más eficiente y sostenible de hacerlas. En tareas cotidianas, intento optimizar la cesta de la compra, adquiriendo lo justo y necesario, y aprovechando al máximo los productos. Las frutas y verdura que me han sobrado y se pueden pasar las intento utilizar para hacer un batido, una sopa... Recientemente me he comprado un patinete eléctrico para coger menos el coche.

Nice to Eat You también trabaja con bares y restaurantes…

Sí, bares y restaurantes también tienen excedentes, pero es un sector al que nos está costando llegar. Muchas veces los dueños son personas mayores que no se mueven bien con las tecnologías y se muestran un poco reticentes a colaborar, pero esperemos que poco a poco se animen a hacerlo.

Una tonelada de alimentos salvados En los últimos cinco meses, Nice to Eat You ha conseguido redistribuir más de una tonelada de alimentos solo en la capital española. Además de comercios de proximidad, la plataforma colabora con establecimientos de restauración en Madrid como Topolino, Yanten veggie bar y Mara Gourmet. A partir de septiembre ofrecerán el Lote Solidario, "una iniciativa –como explica Ramas– con la que pretendemos luchar contra la desnutrición que padecen muchas familias vulnerables".

