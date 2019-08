¿Qué libro leer este verano?

Mirall Trencat (1974), de Mercè Rodoreda

"Lo leí con 17 años y recuerdo la sensación de tener entre las manos algo importante, un libro que me atrapaba y no me dejaba ir, que tenía un magnetismo especial. Para mí representó también el descubrimiento de la potencia de nuestra literatura. Me maravilló y me ha continuado maravillando cada vez que he recuperado esta espléndida novela”.