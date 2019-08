Venganzas castizas y cómics musicales

TEATRO. La importancia de llamarse Ernesto

Una de las obras más famosas de Oscar Wilde vuelve a subirse a los escenarios gracias a la compañía PasoAzorín Teatro, con un montaje actualizado y bastante atrevido. La importancia de llamarse Ernesto –en inglés, The Importance of Being Earnest, que podría traducirse como “la importancia de ser formal” o “de ser serio”, perdiendo el juego de palabras– es una pieza con la que Wilde quiso reírse de la seriedad de la sociedad victoriana y criticar su hipocresía, dando lugar a una brillante comedia de enredos.

Cuándo: Del 8 de agosto al 1 de septiembre. Dónde: Teatro Lara (c/ Corredera Baja de San Pablo, 15). Precio: Desde 12 euros

Escena de la obra de teatro 'La importancia de llamarse Ernesto'.

EXPOSICIÓN. Iconos de indumentaria tradicional

A lo largo de la historia, los trajes han definido a quienes los llevaban: indicaban su estatus, su oficio e incluso el sitio donde se disponían a lucirlos (una fiesta, un baile, un ritual…). El Museo del Traje le dedica este verano una exposición a los trajes que conforman su colección de indumentaria tradicional, una de las grandes joyas del museo. Las piezas que se exhiben datan de los siglos XVIII y XIX y gracias a ellas podemos ser testigos de la evolución de las siluetas, los tejidos, los tintes o los complementos que formaban parte de estos trajes tradicionales.

Cuándo: Del 10 de julio al 13 de octubre. Dónde: Museo del Traje (Av. Juan de Herrera, 2). Precio: Gratuito

EXPOSICIÓN. Guillermo Peñalver. Autorretrato en interior

Célebre por sus dibujos y sus recortables, Guillermo Peñalver es el artista que protagoniza esta nueva edición de Conexiones, el programa con el que el Museo ABC y la Fundación Banco Santander ponen a dialogar obras de sus respectivas colecciones junto al trabajo de un artista contemporáneo. Así, las creaciones de Peñalver comparten sala con obras de Julio Le Parc, Emilio Ferrer, Ángel Díaz Huertas y Antonio Barbero. El resultado es toda una lección sobre cómo sacarle partido al lápiz, al papel y a las tijeras.

Cuándo: Del 26 de junio al 15 de septiembre. Dónde: Museo ABC (c/ Amaniel, 29-31). Precio: Gratuito (Donación sugerida 3 euros)

TEATRO. La venganza de la Petra

El subtítulo original de esta obra de Carlos Arniches, maestro del sainete donde los haya, era un apropiadísimo “Donde las dan las toman”, pues en ella se narra la venganza de Petra contra su marido Manolo, ayudada por sus familiares y sirvientes. ¿La razón? Manolo es un vividor y un mujeriego que apenas se preocupa por su esposa, quien al final, harta de la situación, trama un plan que sin duda logra llamar su atención. Interpretada por la compañía Lírica Ibérica, la obra conserva intacto el libreto original de Arniches, que nos transportará a un Madrid de lo más castizo

Cuándo: Del 1 al 25 de agosto. Dónde: Teatro Amaya (Paseo del General Martínez Campos, 9). Precio: De 11 a 25 euros

EXPOSICIÓN. Sara Ramo. lindalocaviejabruja

La magia, el inconsciente y la mitología pueden ser grandes puntos de partida para reflexionar sobre el mundo que nos rodea. La artista hispano-brasileña Sara Ramo nos invita a iniciar esta reflexión y a ahondar en las dificultades de ser mujer a través de su trabajo, conformado por una serie de objetos cotidianos con los que crea instalaciones, esculturas o collages y que, al contemplarse descontextualizados, despliegan otros muchos significados que nos permiten apreciarlos de otra manera.

Cuándo: Del 24 de julio al 2 de marzo. Dónde: Museo Reina Sofía (c/ Santa Isabel, 52). Precio: 10 euros

INFANTIL. Snoopy, el musical

¿Quién no recuerda al inolvidable compañero de aventuras de Charlie Brown? Ese perro blanco y negro que se pasaba la mitad del día tumbado al sol encima de su caseta, acompañado por un diminuto pájaro de color amarillo. Este mes, la compañía de teatro Crea + trae a los Teatros Luchana la adaptación para público familiar del célebre cómic de Schulz en versión musical. Snoopy, Woodstock, Charlie, Linus, Lucy y todos los demás nos guiarán en este viaje lleno de imaginación, fantasía y diversión.

Cuándo: Del 17 al 31 de agosto. Dónde: Teatros Luchana (c/ Luchana, 38). Precio: Desde 8 euros

EXPOSICIÓN. Velázquez, Rembrandt, Vermeer. Miradas afines

La exposición que el Museo del Prado le dedica hasta el próximo mes de septiembre a las conexiones entre la pintura holandesa y española de los siglos XVI y XVII, es uno de los proyectos más ambiciosos que se enmarcan dentro de las celebraciones del Bicentenario de la pinacoteca. Apostando por mostrar aquellos rasgos que unen a estas dos tradiciones pictóricas en lugar de por aquellos que las separan –y que las ideologías nacionalistas de los siglos posteriores se empeñaron en subrayar–, la muestra evidencia los rasgos comunes a pintores como Velázquez, Rembrandt y Vermeer.

Cuándo: Del 25 de junio al 29 de septiembre. Dónde: Museo del Prado (c/ Ruiz de Alarcón, 23). Precio: 15 euros

CINE. Chained for Life

Esta semana, el cine de verano de Plaza Matadero nos trae la inclasificable Chained for Life de Aaron Schimberg. Ambientada en el set de rodaje de una película de terror, la película explora asuntos tan espinosos como la belleza o la representación de la discapacidad en el cine a través de la historia de Mabel, la bella actriz protagonista del film que se está rodando, y Rosenthal, un actor con una severa deformidad facial a causa de la neurofibromatosis. Extraña, provocadora, surrealista y divertida, Chained for Life habla sin tapujos sobre explotación y deshumanización delante y detrás de las cámaras.

Cuándo: 18 de agosto a las 22.30. Dónde: Matadero Madrid (Plaza de Legazpi, 8)- Precio: Gratuito

Fotograma de 'Chaine for life'.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram