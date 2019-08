Orgullo de barrio

Viernes 16 de agosto, 22.00 horas

La bocca del lupo [La boca del lobo], de Pietro Marcello

Sábado 17 de agosto, 22.00 horas

Los chicos del puerto, de Alberto Morais

Viernes 23 de agosto, 22.00 horas

Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution [Lemmy contra Alphaville], de Jean-Luc Godard

Sábado 24 de agosto, 22.00 horas

La substància [La sustancia], de Lluís Galter

Viernes 30 de agosto, 22.00 horas

Do the Right Thing [Haz lo que debas], de Spike Lee

Sábado 31 de agosto, 22.00 horas

Paris is Burning [Arde París], de Jennie Livingston